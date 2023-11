Vous pouvez compter sur le système vidéo sécurisé HomeKit d'Apple pour une sécurité renforcée

Lorsqu'il s'agit d'acheter des caméras de sécurité pour protéger vos espaces intérieurs ou extérieurs, trouver une marque fiable et digne de confiance peut être tout un défi. Avec un marché rempli de scandales de sécurité, de logiciels de mauvaise qualité, d'abonnements coûteux et de flux vidéo lents, il n'est pas étonnant que beaucoup aient du mal à trouver une solution à toute épreuve. Cependant, le système HomeKit Secure Video (HSV) d'Apple pourrait bien être la réponse que vous recherchez.

Même si au départ, le système HomeKit Secure Video a connu des hauts et des bas, je peux affirmer avec certitude qu’il s’est avéré être un choix fiable sur le long terme. Bien sûr, il présente certaines limites et s'adresse principalement à ceux qui font déjà partie de l'écosystème Apple, mais il regorge d'avantages convaincants qui valent vraiment la peine d'être pris en compte.

Un aspect essentiel à garder à l’esprit est que l’utilisation de HomeKit Secure Video d’Apple nécessite plus qu’une simple caméra prenant en charge HomeKit. Vous aurez également besoin d'un hub domestique désigné, tel que le HomePod mini, le HomePod ou l'Apple TV, ainsi que d'un abonnement iCloud. Bien qu’il soit techniquement possible d’utiliser un iPad comme hub domestique, cela n’est pas recommandé par Apple.

Le système HomeKit Secure Video propose trois options d'abonnement iCloud : 50 Go, 200 Go et 2 To. Ce dernier plan, iCloud+, prend même en charge un nombre illimité de caméras HSV. Il est important de noter que les images de la caméra ne sont pas prises en compte dans votre limite de stockage iCloud, ce qui en fait un choix encore plus attrayant.

L'utilisation de HomeKit Secure Video d'Apple peut nécessiter un petit investissement, mais la sécurité améliorée qu'elle offre en vaut bien le coût. Donc, si vous recherchez un système de caméra de sécurité robuste et fiable, le HSV d'Apple vaut vraiment la peine d'être pris en considération.

QFP

Combien de caméras HomeKit Secure Video d'Apple prend-il en charge ?

Le HSV d'Apple prend en charge un nombre illimité de caméras, notamment avec les nouveaux forfaits iCloud+.

Puis-je utiliser un iPad comme hub domestique pour HomeKit Secure Video ?

Bien que cela soit techniquement possible, Apple ne recommande pas d'utiliser un iPad comme hub domestique pour la nouvelle architecture Home.

Quelles sont les options d’abonnement iCloud pour HomeKit Secure Video ?

Apple propose trois forfaits d'abonnement iCloud : 50 Go, 200 Go et 2 To. Les forfaits iCloud+ prennent également en charge un nombre illimité de caméras HSV.

Les images de la caméra sont-elles prises en compte dans les limites de stockage iCloud ?

Non, les images de la caméra ne sont pas prises en compte dans votre limite de stockage iCloud.