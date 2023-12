La tour Midtown Detroit sera transformée en appartements pour séjours prolongés Marriott Bonvoy

Une tour de 12 étages à Midtown Detroit est sur le point d'être encore une fois transformée, cette fois en un hôtel d'appartements pour séjours prolongés. Le Plaza, un bâtiment des années 1960 qui était auparavant transformé de bureaux en appartements haut de gamme, sera entièrement converti en la première propriété Apartments By Marriott Bonvoy du promoteur américain basé à Détroit. Le groupe Roxbury a signé un accord avec Marriott pour convertir les 72 appartements existants. en unités de séjour prolongé entièrement meublées. La conversion devrait commencer l'année prochaine et les résidents existants pourront rester jusqu'à l'expiration de leur bail.

La décision de convertir The Plaza a été influencée par la nature évolutive de la demande résidentielle au centre-ville de Détroit. Le format de séjour prolongé permet au promoteur d'atteindre un public plus large et de répondre aux préférences changeantes des résidents. On pense qu’il existe une demande d’hôtels-appartements meublés pour séjours prolongés qui dépasse l’offre à Détroit.

Des développements similaires dans la ville incluent le ROOST Apartment Hotel et les propriétés de séjour prolongé Sonder récemment ouverts. Le Plaza a donné de bons résultats par rapport aux appartements traditionnels, mais la conversion lui permettra de répondre à la demande croissante d'hébergements pour séjours prolongés.

La tour, connue à l'origine sous le nom de Professional Plaza Tower, a ouvert ses portes en 1966 en tant que bâtiment des arts médicaux. Au fil des années, il a été menacé de démolition avant d'être rénové en appartements par le groupe Roxbury en 2015-2016. La tour présente une célèbre enseigne au néon représentant un marteau frappant un clou, un hommage à un syndicat de menuisiers local. Cette signalétique originale a été conservée et est désormais affichée dans le bar à cocktails Hammer & Nail du bâtiment.

Marriott a récemment annoncé que la première propriété Apartments by Marriott Bonvoy à San Juan, Porto Rico, ouvrirait bientôt ses portes. La marque est connue pour ses offres premium et luxe.

Avec la croissance continue du marché des séjours prolongés et l’évolution des demandes des résidents, on peut s’attendre à d’autres développements de ce type à l’avenir. La conversion du Plaza représente un changement important dans son objectif tout en répondant aux besoins changeants des locataires.