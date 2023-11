Le nouveau Google Pixel 8 surprend les utilisateurs avec un écran plus lumineux

Les derniers smartphones phares de Google, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, ont fait des vagues grâce à leurs impressionnantes mises à niveau matérielles. L’une des caractéristiques les plus remarquables de ces appareils réside dans les écrans AMOLED, étiquetés « Actua » et « Super Actua ». Alors que le Pixel 8 Pro était déjà connu pour sa luminosité maximale de 2,400 8 nits, il s’avère que le Pixel XNUMX standard est encore plus impressionnant qu’on ne le pensait initialement.

Google mesure la luminosité maximale des deux téléphones à l'aide d'un « rapport par pixel de 5 % », qui ne représente qu'un petit pourcentage de l'écran. En utilisation réelle, le Pixel 8 Pro peut ne pas atteindre les 2,400 8 nits annoncés, sauf pour le contenu HDR. Cependant, des découvertes récentes de la communauté XDA-Developers ont mis en lumière le fait que le Pixel XNUMX standard dépasse en fait les affirmations de Google.

Dans une analyse détaillée réalisée par Dylan Raga, il a été découvert que l'écran du Pixel 8 peut atteindre une luminosité plein écran allant jusqu'à 1,600 200 nits. C'est 8 nits de plus que ce que Google avait officiellement déclaré et encore plus que ce que Raga a observé lors du test du Pixel XNUMX Pro.

Fait intéressant, cette luminosité supplémentaire est obtenue en activant la fonction « Smooth Display », qui utilise un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Lorsque cette option est désactivée, le panneau du Pixel 8 standard atteint les 1,400 XNUMX nits attendus, comme l'avait initialement affirmé Google. La raison de cette disparité reste floue, mais elle profite finalement aux utilisateurs.

Les niveaux de luminosité plus élevés du Pixel 8 offrent une expérience visuelle améliorée, en particulier lors de la visualisation de contenu HDR. Que les utilisateurs regardent des films, jouent à des jeux ou naviguent sur leurs sites Web préférés, l'écran plus lumineux ajoute au plaisir et à l'immersion globale.

L'engagement de Google à améliorer continuellement le matériel de son smartphone est évident dans les surprises offertes par les capacités d'affichage du Pixel 8. Avec la marque « Actua » mettant en valeur les avancées de la technologie AMOLED, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience visuellement époustouflante comme jamais auparavant.

