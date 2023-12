Horizon: La sortie PC de Forbidden West continue de susciter l'enthousiasme

Résumé : Horizon : Forbidden West, la suite très attendue d'Horizon Zero Dawn, est en bonne voie pour une sortie début 2024 sur PC. Le jeu sera disponible sous la forme d'Horizon Forbidden West Complete Edition, qui comprend du contenu bonus et l'extension Burning Shores. Avec le succès du portage PC d'Horizon Zero Dawn, Sony a pleinement adopté le marché des PC et s'efforce d'offrir une expérience de jeu améliorée aux joueurs sur PC.

Alors qu'Horizon Zero Dawn est actuellement disponible sur Steam avec une réduction de 75 %, les développeurs de Guerrilla Games rappellent aux joueurs PC que sa suite, Horizon Forbidden West, est en route. L'une des versions les plus populaires de Sony en 2022, Horizon Forbidden West a été initialement lancé en tant que titre intergénérationnel sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Cependant, son extension Burning Shores était exclusive à PlayStation 5 en raison de ses exigences matérielles plus élevées.

La version PC d'Horizon Forbidden West Complete Edition sera disponible sur Steam et sur Epic Games Store. Bien que la date de sortie officielle du jeu et la configuration système requise n'aient pas encore été annoncées, les attentes sont élevées pour une sortie PC réussie. Nixxes, l'équipe derrière les versions PC de jeux populaires tels que Ratchet & Clank : Rift Apart et Marvel's Spider-Man, est le fer de lance du développement de la version PC de Forbidden West.

Les joueurs sur PC peuvent s'attendre à de nombreuses améliorations et fonctionnalités dans la version PC de Forbidden West. Les attentes incluent la prise en charge de technologies de pointe telles que DLSS, XeSS et FSR pour des performances graphiques améliorées. Le jeu devrait également offrir des paramètres graphiques avancés qui dépassent ceux de son homologue PlayStation 5. De plus, les joueurs peuvent profiter d’un framerate débloqué, d’une prise en charge d’écran ultra-large et de commandes complètes de souris et de clavier.

Les fans attendent avec impatience la sortie d'Horizon : Forbidden West sur PC, et les discussions sur le jeu peuvent être trouvées sur les forums OC3D. Avec le succès du portage PC d'Horizon Zero Dawn, il semble que l'adhésion de Sony au marché des PC ne fera que croître.

En savoir plus dans l'histoire Web : Horizon: La sortie PC de Forbidden West continue de susciter l'enthousiasme