Nouveau titre : Infinix dévoile des technologies mobiles révolutionnaires : chargement sans fil sans câbles ni batterie à température extrême

Infinix, l'un des principaux innovateurs du secteur technologique, a annoncé deux technologies révolutionnaires qui devraient révolutionner l'industrie mobile. Ces avancées de pointe, appelées technologies Infinix AirCharge et Extreme-Temp Battery, seront présentées lors de l'événement très attendu ShowStoppers lors du Consumer Electronics Show (CES) 2024.

La technologie Infinix AirCharge repousse les limites de la recharge en direct. Il s'agit d'une solution de chargement sans fil qui élimine le besoin de câbles physiques, ce qui en fait une option plus pratique et conviviale pour charger des appareils en déplacement. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent charger leurs appareils dans une distance de 0 à 20 cm, sans avoir à toucher le chargeur ni à utiliser de câbles. Ceci est rendu possible grâce à l’utilisation de la technologie de résonance magnétique multi-bobines et d’algorithmes adaptatifs. La technologie AirCharge donne également la priorité à la sécurité des utilisateurs, fonctionnant à une basse fréquence inférieure à 6.78 MHz et offrant une puissance de charge allant jusqu'à 7.5 W. Il prend en charge le circuit de protection contre la résonance et les surtensions (OVP) de bout en bout pour garantir la sécurité de la charge, même dans les scénarios où la distance et la position entre le téléphone et le chargeur changent rapidement.

D’autre part, la technologie Extreme-Temp Battery est une innovation révolutionnaire dans la technologie des batteries. Ce système de batterie avancé est conçu pour résister et s’adapter aux températures extrêmes, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans divers environnements et applications. Les batteries ordinaires rencontrent souvent des problèmes dans des environnements extrêmement froids, tels que le gel des lithium-ions. Cependant, la batterie Extreme-Temp d'Infinix utilise une technologie d'électrolyte biomimétique et de fusion à semi-conducteurs pour fonctionner exceptionnellement bien, même à des températures aussi basses que -40°C. Avec une plage de températures de charge de -40°C à 60°C, il garantit fonctionnalité et endurance dans les environnements froids les plus difficiles.

Ces nouvelles technologies d'Infinix transformeront non seulement la façon dont nous chargeons nos appareils, mais amélioreront également l'expérience utilisateur globale. La technologie AirCharge offre la commodité du chargement sans fil sans les tracas des câbles, permettant aux utilisateurs de charger leurs appareils tout en jouant, en regardant des vidéos ou simplement assis sur leur canapé. Parallèlement, la technologie Extreme-Temp Battery offre une durée de vie plus longue à la batterie et garantit une charge sûre et fiable, même dans des conditions de température extrêmes.

L'engagement d'Infinix en faveur de l'innovation centrée sur l'utilisateur est évident dans sa volonté continue d'améliorer les capacités de recharge. De la technologie Thunder Charge à All-Round FastCharge, ils ont toujours proposé des expériences de charge rapide adaptées à divers scénarios. L'introduction des technologies AirCharge et Extreme-Temp Battery au CES 2024 montre l'engagement d'Infinix à faire progresser la technologie de recharge mobile et de batterie. Ces technologies devraient rendre la recharge plus pratique et efficace, permettant aux utilisateurs de rester connectés et alimentés lors de leurs déplacements.

