SiriusXM dévoile une application et une expérience Web remaniées

SiriusXM fait un bond vers l'avenir en brouillant les frontières entre son service de radio en streaming par satellite et la musique en streaming sur Internet. La société a récemment dévoilé une application et une présence Web repensées dans le cadre de sa nouvelle génération d'offres. Mais ce n'est pas tout : SiriusXM simplifie également sa structure tarifaire pour répondre aux utilisateurs qui souhaitent uniquement utiliser l'application sans abonnement satellite.

Pour seulement 10 $ par mois, les abonnés au nouveau forfait auront accès à toutes les fonctionnalités et contenus disponibles avec un abonnement satellite traditionnel. Cela signifie profiter d’une écoute ininterrompue depuis n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un téléphone, d’une tablette, d’un navigateur Web ou même dans la voiture via CarPlay ou Android Auto. Avec cette annonce, il est naturel de s'interroger sur la nécessité d'un abonnement satellite. Cependant, SiriusXM a clairement indiqué qu'il ne supprimerait pas progressivement son service par satellite de si tôt. Au lieu de cela, ils croient qu'il faut offrir du choix et atteindre autant d'utilisateurs que possible par différentes voies.

Bien que l’application et l’expérience Web mises à jour soient passionnantes, c’est l’intégration de leur expérience « 360L » dans les voitures qui se démarque vraiment. Cette intégration vise à combiner davantage l’infodivertissement par satellite et sur IP. Les nouveaux propriétaires de voitures peuvent s’attendre à du contenu interactif dans le cadre de l’expérience SiriusXM intégrée. Bien que cela ait été démontré avec un logiciel bêta dans une Cadillac Lyric, la société a souligné que ce qui a été montré n'est pas le produit final. Ils ont reconnu que les systèmes existants présentent des limites en termes d'améliorations de l'interface utilisateur.

Là où se trouvent les possibilités, c’est dans l’expansion des offres de contenu. Parallèlement à l'application et à l'expérience Web remaniées, SiriusXM introduit une gamme de nouvelles chaînes, notamment Alt2K, Flex2K, ainsi que des chaînes dédiées mettant en vedette des artistes de renom tels que Shaggy, Kelly Clarkson, John Mayer, Dolly Parton, Smokey Robinson et la société de podcast Audiochuck.

Dans l'ensemble, la nouvelle application et l'expérience Web de SiriusXM représentent une étape passionnante dans l'évolution de leurs services. Avec une structure tarifaire simplifiée et des offres de contenu élargies, la société est sur le point de fournir une expérience audio complète et immersive à ses utilisateurs fidèles sur diverses plateformes.