Obtenez une ampoule intelligente gratuite avec le dernier Echo Show 5 pour son 8e anniversaire

Amazon célèbre le 8e anniversaire de son assistant vocal Alexa en proposant des prix réduits sur une gamme d'appareils compatibles Alexa. Bien qu'il existe plusieurs offres intéressantes disponibles, l'une d'elles se démarque est l'offre d'une ampoule intelligente couleur Sengled gratuite lorsque vous achetez l'Echo Show 5 de troisième génération. Cet écran intelligent est actuellement disponible à son prix le plus bas historique de 39.99 $, un rabais de 69.99 $. Alternativement, vous pouvez acheter l'Echo Show 5 seul pour 39.99 $, soit une réduction de 50 $.

L'Echo Show 5 dispose d'un écran de 5.5 pouces aussi compact que son prédécesseur mais doté d'améliorations significatives. Le nouveau système de haut-parleurs offre une qualité sonore plus claire et double les basses, pour une expérience audio plus immersive. Il dispose également de microphones mis à jour et d’une puissance de traitement améliorée. En tant qu'appareil compatible Alexa, l'Echo Show 5 vous permet de contrôler vos appareils domestiques intelligents, de définir des alarmes, d'obtenir des reportages et d'effectuer diverses autres tâches.

Ne manquez pas cette opportunité d'obtenir une ampoule intelligente gratuite et de profiter des avantages du dernier Echo Show 5 à un prix réduit. Cette offre est disponible sur Amazon, Best Buy et Target.

