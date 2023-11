Ubisoft établit une nouvelle norme : les cinématiques à avance rapide changent la donne

By

Ubisoft a dévoilé une fonctionnalité intéressante dans son prochain jeu de tir sur mobile, The Division Resurgence. Bien que les cinématiques à avance rapide ne soient pas un concept révolutionnaire, il s’agit d’une fonctionnalité rarement vue dans les jeux d’aujourd’hui. Ce changement de donne a laissé les joueurs attendre avec impatience la sortie du jeu en 2024, dans l’espoir qu’il devienne une inclusion standard dans tous les futurs jeux vidéo.

Découvrant cette capacité par accident, les joueurs se sont retrouvés à parcourir de longues cinématiques dans The Division Resurgence avec une simple pression sur l'écran. Qu'il s'agisse d'un personnage marchant silencieusement ou d'un dialogue excessif sur une mission, les joueurs peuvent désormais parcourir ces scènes rapidement, gagnant ainsi du temps et rendant le jeu plus agréable.

Bien que sauter complètement les cinématiques soit une option dans la plupart des jeux, il existe souvent un désir de capturer chaque élément de l'histoire et du développement du personnage. La fonction d'avance rapide de The Division Resurgence répond à ce besoin, permettant aux joueurs d'accélérer de manière sélective à travers certaines parties des cinématiques. Cette fonctionnalité mineure mais percutante est non seulement une aubaine pour les joueurs qui souhaitent faire avancer l'histoire rapidement, mais également idéale pour ceux qui jouent sur des appareils mobiles, offrant la flexibilité de terminer le jeu à tout moment.

L'engagement d'Ubisoft à améliorer l'expérience des joueurs est louable. En introduisant l'option d'avance rapide dans The Division Resurgence, ils ont établi une nouvelle norme dans l'industrie du jeu vidéo. Les joueurs sont désormais impatients de voir cette fonctionnalité implémentée dans les futurs jeux Ubisoft, tels que The Division 3 et The Division Heartland.

L'anticipation est palpable et les fans des jeux d'Ubisoft ne peuvent s'empêcher d'avoir envie de la commodité et du plaisir qu'apporte la fonction d'avance rapide. Avec Ubisoft en tête, d’autres développeurs de jeux pourraient en prendre note et envisager d’incorporer cette fonctionnalité révolutionnaire dans leurs propres créations.

FAQ:

Q : The Division Resurgence est-il le premier jeu à proposer une fonctionnalité de cinématiques à avance rapide ?

R : Non, certains JRPG et autres jeux ont inclus des fonctionnalités similaires dans le passé.

Q : Puis-je ignorer complètement les cinématiques dans The Division Resurgence ?

R : Oui, comme la plupart des jeux, The Division Resurgence permet aux joueurs de sauter complètement les cinématiques s'ils le souhaitent.

Q : Quand The Division Resurgence sera-t-il officiellement lancé ?

R : Le jeu est actuellement en phase de test bêta et devrait être lancé en 2024.