Les phoques du zoo de Milwaukee disent au revoir alors que l'exposition déménage en raison de contraintes financières

Le zoo du comté de Milwaukee a fait ses adieux à ses phoques bien-aimés ce week-end, marquant la fin de leurs 33 ans de mandat au zoo. La décision de déplacer les phoques a été annoncée par Ocean Connections, Inc., le gestionnaire des programmes de phoques et d'otaries, en raison des difficultés financières rencontrées par le zoo.

En septembre, Laura Pedriani, directrice du marketing et des communications du zoo du comté de Milwaukee, a cité des « décisions financières difficiles » comme raison de cette décision. L'exposition, qui était en activité depuis des décennies, a nécessité d'importantes rénovations pour rester opérationnelle. Malheureusement, le zoo ne disposait pas des fonds nécessaires pour ces rénovations, ce qui a conduit à la décision de déplacer les phoques.

Les phoques seront désormais hébergés dans les installations sœurs d'Ocean Connections à Hershey, en Pennsylvanie et à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Ce déménagement garantira la continuité des soins et du bien-être des phoques qui captivent les visiteurs du zoo du comté de Milwaukee depuis des années.

Il est important de noter que l'habitat du phoque commun, qui n'est pas géré par Ocean Connections, restera ouvert tout au long de l'année. Les visiteurs auront toujours l’occasion de voir ces créatures fascinantes et d’en apprendre davantage sur leur habitat et leurs comportements.

La décision de déplacer les phoques met en évidence les défis financiers auxquels sont confrontés les zoos et les organisations de protection de la faune. Alors que ces établissements s’efforcent de fournir les meilleurs soins à leurs animaux, des décisions difficiles concernant le financement et les coûts opérationnels doivent parfois être prises. Cependant, grâce aux efforts d’Ocean Connections, les phoques continueront de disposer d’un habitat sûr et confortable où ils pourront s’épanouir et ravir les visiteurs.