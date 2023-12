L’extraordinaire pluie de météores Léonides de 1833 captive les États-Unis

En 1833, les États-Unis ont été témoins d’un événement céleste inoubliable : la pluie de météores Léonides. Cette pluie de météores spectaculaire s'est produite dans la nuit du 12 au 13 novembre, stupéfiant les spectateurs alors que les météores remplissaient le ciel nocturne d'une lumière brillante. Des témoins oculaires ont comparé ce spectacle à la chute de flocons de neige, tandis que les journaux l'ont décrit comme une « pluie d'étoiles ». Les tribus amérindiennes l’appelaient « la nuit où les étoiles tombaient ». La pluie a produit environ 240,000 70,000 météores sur une période de neuf heures, avec jusqu'à XNUMX XNUMX étoiles filantes traversant le ciel en seulement une heure.

Alors que de nombreuses personnes étaient émerveillées par ce spectacle à couper le souffle, d’autres étaient remplies d’un sentiment de peur et d’une catastrophe imminente. Certains pensaient que ce phénomène était le signe de l’apocalypse biblique et que le monde touchait à sa fin. Un fermier du Sud, terrorisé, cherchait refuge sous sa maison sans même prendre la peine de se vêtir. Le fondateur de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Joseph Smith, a interprété la pluie de météores comme une confirmation de l’arrivée imminente d’Armageddon.

Bien que la fin du monde n’ait pas eu lieu, la pluie de météores Léonides de 1833 a joué un rôle central dans le développement de l’astronomie moderne des météores. Cet événement a incité les scientifiques à étudier et à comprendre la cause de la pluie de météores. En 1834, le professeur Denison Olmsted de Yale a mené des recherches approfondies sur l'événement et a publié ses conclusions dans l'American Journal of Science and Arts. Il a proposé que les météores provenaient de l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Ces recherches révolutionnaires ont conduit à des recherches plus approfondies sur le lien entre les comètes et les pluies de météores.

La pluie de météores Léonides de 1833 a également laissé un impact culturel durable. Cette exposition impressionnante a été représentée sous forme d'œuvres d'art et de gravures, capturant l'imagination des gens pour les générations à venir. L'importance de cet événement ne peut être surestimée, car il a marqué un tournant dans notre compréhension des phénomènes célestes et a ouvert la voie à de futures découvertes dans le domaine de l'astronomie.