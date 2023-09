Le mod retravaillé de Starfield HD est en préparation, déclare le moddeur Halk Hogan

Le célèbre moddeur Halk Hogan, connu pour les impressionnants mods HD Reworked pour The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, a récemment annoncé qu'il apporterait ses compétences au nouveau RPG de science-fiction de Bethesda, Starfield. Hogan a partagé la nouvelle sur sa chaîne YouTube, déclarant qu'il vise à améliorer l'expérience visuelle du jeu en abordant les textures basse résolution.

Dans sa publication sur YouTube, Hogan a mentionné que le mod en est actuellement aux premiers stades de développement. Cependant, il assure aux fans que la première version du mod Starfield HD Reworked sortira bientôt. Semblable à ses projets précédents, le mod de Hogan donnera la priorité aux textures de haute qualité, avec un accent potentiel sur les modèles dans les futures mises à jour. Il vise également à optimiser le mod pour les performances et l'utilisation efficace de la mémoire vidéo.

Pour les fans des mondes fantastiques de CD Projekt, Hogan a également mentionné qu'il continue de travailler sur l'édition HDRP NextGen pour The Witcher 3 et HDRP 2.0 pour Cyberpunk 2077. Plus d'informations sur ces projets seront partagées dans un avenir proche.

La réputation de Halk Hogan en tant que moddeur soucieux de l'amélioration des visuels n'est plus à faire. Le projet HD Reworked pour The Witcher 3 était si impressionnant que CD Projekt l'a intégré dans la mise à jour « nouvelle génération » publiée en 2022. De même, son mod Cyberpunk 2077 améliore considérablement les visuels de Night City, à condition que les joueurs disposent du matériel capable de prendre en charge il.

Alors que le teaser publié pour le mod Starfield HD Reworked présente principalement des améliorations apportées aux éléments environnementaux comme la terre et les roches, les améliorations ont un impact notable, élevant les visuels du jeu de manière spectaculaire.

Pour l’instant, on ne sait pas quel matériel sera nécessaire pour profiter pleinement du mod Starfield HD Reworked. Cependant, étant donné les antécédents de Hogan, on peut s'attendre à ce qu'il exige un système puissant pour apprécier pleinement les visuels améliorés. Des demandes ont été adressées à Halk Hogan pour plus d'informations, et toutes les mises à jour reçues seront partagées en conséquence.

Sources:

– Chaîne YouTube de Halk Hogan