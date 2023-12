De nouvelles pistes vous attendent dans The Legend of Heroes : Kai no Kiseki – Adieu, O Zemuria

Dans une annonce passionnante de Falcom, le titre très attendu du 20e anniversaire de la série Trails RPG a été révélé sous le nom de The Legend of Heroes : Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria. Prévu pour 2024 au Japon sur des plateformes non spécifiées, ce nouvel opus ne manquera pas de captiver les fans de la franchise.

Le jeu se déroule en l'an 120X, où une terrible prophétie du célèbre C. Epstein prédit la fin du continent zémurien. À l’approche du « Jour X », une grande fusée orbitale est en préparation pour être lancée depuis une base militaire dans la chaîne de Kunlun. Le monde retient son souffle, anticipant ce qui se trouve au-delà du ciel et au bout du continent. Au milieu de ce suspense, des individus, dont un jeune « Spriggan », sont rassemblés dans le pays mystérieux d'Ored. Leur voyage façonnera-t-il l’avenir de Zemuria ?

La série Trails a été acclamée pour sa construction immersive du monde et son scénario épique, et s'est vendue à plus de 7.5 millions d'exemplaires dans le monde. L'histoire, qui a commencé dans The Legend of Heroes : Trails in the Sky, s'est poursuivie à travers divers titres, tels que Trails from Zero, Trails to Azure, Trails of Cold Steel, Trails into Reverie et Trails through Daybreak. Dans cette édition du 20e anniversaire, les joueurs peuvent s’attendre à un tournant dramatique dans le récit qui les laissera sur le bord de leur siège.

Bien que les plates-formes spécifiques n'aient pas encore été divulguées, les fans peuvent avoir un aperçu de The Legend of Heroes : Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria à travers les premières captures d'écran publiées par Falcom. Avec des visuels époustouflants et la promesse d’une aventure passionnante, ce prochain RPG est sur le point de changer la donne pour la série Trails.

En conclusion, The Legend of Heroes : Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria s’apprête à inaugurer une nouvelle ère du jeu Trails, promettant une expérience inoubliable que les fans attendaient avec impatience. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour sur ce titre très attendu.