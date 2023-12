Un nouveau titre RPG est sur le point de captiver les fans de la série Trails, puisque le développeur Falcom a annoncé « The Legend of Heroes : Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria » comme titre du 20e anniversaire. Prévu pour une sortie en 2024 au Japon, le jeu promet d’emmener les joueurs dans un voyage épique qui façonnera l’avenir du continent de Zemuria.

L'histoire se déroule en l'an 120X, où le célèbre scientifique C. Epstein a prophétisé la fin du continent zémurien. Alors que le monde attend le mystérieux « Jour X », une fusée orbitale monumentale est sur le point d’être lancée depuis une base militaire dans la chaîne de Kunlun. Le sort de l’humanité est en jeu alors que l’humanité s’efforce de découvrir la vérité sur le monde et de s’aventurer au-delà de l’atmosphère de la planète.

Au milieu de ce décor, un jeune héros connu sous le nom de « Spriggan » émerge, attirant des forces de tous les coins du pays pour se rassembler dans la région énigmatique d'Ored. Les choix faits sur cette piste périlleuse vers les cieux détermineront le destin de Zemuria.

Avec sa construction complexe du monde et son récit radical, la série Trails a conquis le cœur de millions de joueurs à travers le monde. La Légende des Héros : Kai no Kiseki – Adieu, O Zemuria perpétue cette tradition, promettant une aventure dramatique et inoubliable.

Les fans de la série peuvent avoir un aperçu du prochain titre à travers les premières captures d'écran publiées par Falcom. Les captures d'écran présentent les visuels époustouflants et les environnements immersifs que les joueurs peuvent s'attendre à rencontrer dans ce RPG très attendu.

Alors que nous attendons avec impatience la sortie de The Legend of Heroes : Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, il est clair que Falcom est sur le point de proposer une autre entrée exceptionnelle dans la série Trails, invitant les joueurs à se lancer dans un voyage passionnant et transformateur à travers le bien-aimé. monde de Zemuria.