Rationaliser les entraînements personnalisés sur Apple Watch avec une nouvelle intégration

Êtes-vous fatigué du processus fastidieux de programmation d’entraînements personnalisés sur votre Apple Watch ? Eh bien, Apple et TrainingPeaks ont une solution pour vous. Ils ont annoncé une nouvelle intégration qui vous permet d'importer directement des entraînements personnalisés sur votre Apple Watch.

TrainingPeaks est une application conçue pour permettre aux athlètes d'endurance de trouver des plans d'entraînement pour leurs courses et événements. Il propose également un service de coaching qui met en relation les athlètes avec des entraîneurs accrédités qui peuvent personnaliser leurs plans d'entraînement en fonction des besoins et des horaires individuels. L’objectif est de simplifier le processus de formation et d’éliminer les incertitudes liées à la préparation des événements.

L'intégration est simple à utiliser. Il est basé sur une nouvelle API watchOS 10 et fonctionne de la même manière que les entraînements Garmin Coach apparaissent sur les montres Garmin. Tout ce que vous avez à faire est d'activer la fonctionnalité dans les paramètres de l'application TrainingPeaks et d'accorder les autorisations Apple Health nécessaires. Une fois configurés, vos entraînements personnalisés seront disponibles sur votre Apple Watch.

En intégrant TrainingPeaks à l'Apple Watch, les athlètes peuvent facilement accéder à leurs plans d'entraînement sans avoir besoin de naviguer dans plusieurs applications ou sites Web. Cela élimine le processus fastidieux de programmation manuelle des entraînements sur la montre et garantit que les athlètes restent sur la bonne voie dans leur entraînement.

Si cette intégration constitue un grand pas en avant pour l’Apple Watch, elle a encore du retard à rattraper par rapport à des concurrents comme Garmin. Les athlètes d'endurance utilisent souvent diverses applications et plates-formes, et la plupart des autres montres multisports offrent des fonctionnalités et des intégrations mieux adaptées à l'entraînement personnalisé. Le succès de l'Apple Watch dans la communauté du fitness dépendra du nombre d'autres applications tierces qui profiteront de cette API.

Dans l’ensemble, la nouvelle intégration entre Apple Watch et TrainingPeaks simplifie le processus de programmation d’entraînements personnalisés, permettant ainsi aux athlètes d’accéder plus facilement à leurs plans d’entraînement. Alors qu'Apple continue d'améliorer les capacités de l'Apple Watch, il sera crucial de traiter la durée de vie de la batterie et le suivi de la récupération pour attirer les fans inconditionnels de Garmin. Néanmoins, cette intégration constitue un pas dans la bonne direction pour les utilisateurs d’Apple Watch qui cherchent à optimiser leur expérience d’entraînement.