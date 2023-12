Le nom complet d'Ellie révélé dans The Last of Us Part 2 Remastered

Résumé : Dans une nouvelle bande-annonce de The Last of Us Part 2 Remastered, un petit détail a été repéré qui confirme le nom complet d'Ellie. La combinaison spatiale portée par Ellie dans le mode roguelike comporte un badge indiquant « E. Williams ». C'est la première fois que le nom d'Ellie apparaît dans un jeu, bien qu'il ait déjà été confirmé par le co-président de Naughty Dog, Neil Druckmann. La version remasterisée du jeu comprend également des fonctionnalités supplémentaires telles que le mode No Return, des commentaires des développeurs pour Lost Levels et des améliorations graphiques.

Les fans de The Last of Us ont finalement reçu la confirmation du nom complet d'Ellie dans la prochaine version remasterisée du jeu. La révélation vient d'une bande-annonce du nouveau mode roguelike, où Tomdurnell, utilisateur de Reddit aux yeux d'aigle, a repéré un détail subtil sur la combinaison spatiale d'Ellie. L’étiquette sur le costume indique clairement « E. Williams», mettant fin aux spéculations autour du nom de famille d'Ellie.

Auparavant, Naughty Dog avait fait allusion au nom de famille d'Ellie à travers des documents de conception et le manuel du jeu japonais, mais c'est la première fois que cela est officiellement confirmé dans le jeu. Les fans sont depuis longtemps curieux de connaître les noms complets des protagonistes du jeu, et ils ont enfin une réponse.

The Last of Us Part 2 Remastered révèle non seulement le nom complet d'Ellie, mais introduit également le mode No Return, un nouvel ajout au jeu. Dans ce mode, les joueurs affronteront des vagues d'ennemis sur différentes cartes, augmentant progressivement leur force. Il offre aux joueurs la possibilité d'incarner Ellie, Dina et d'autres personnages principaux dans divers costumes, y compris la combinaison spatiale.

Outre le mode No Return, la version remasterisée de The Last of Us Part 2 comprend trois niveaux perdus avec des commentaires des développeurs, des améliorations graphiques et une intégration avec le contrôleur DualSense. Les joueurs qui possèdent déjà le jeu original sur PS4 peuvent passer à la version PS5 à un prix réduit.

À l'approche de la date de sortie de The Last of Us Part 2 Remastered, les fans peuvent désormais s'attendre à découvrir le jeu avec des fonctionnalités supplémentaires et enfin connaître le nom complet d'Ellie.