De nouvelles aventures vous attendent dans The Last of Us Part 2 Remastered

Résumé : La sortie très attendue de The Last of Us Part 2 Remastered sur PlayStation 5 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités intéressantes et confirme pour la première fois le nom de famille d'Ellie dans le jeu. La version remasterisée, dont le lancement est prévu le 19 janvier 2024, introduit le mode roguelike No Return avec un costume d'Ellie enfilant une combinaison spatiale. L'inclusion de son nom de famille, « E. Williams», sur l'étiquette du costume, a été repéré par l'utilisateur de Reddit, Tomdurnell. Bien que cette information ait déjà été divulguée par le développeur Naughty Dog et via d’autres documents, elle marque la première apparition dans le jeu lui-même.

En plus du nouveau mode roguelike, The Last of Us Part 2 Remastered propose une gamme d'améliorations et de contenu bonus. Les joueurs peuvent explorer trois niveaux perdus avec les commentaires des développeurs, jouer à la guitare gratuitement, découvrir des graphismes améliorés et profiter de l'intégration DualSense. La version remasterisée permet également aux joueurs possédant le jeu original sur PlayStation 4 de passer à la version PS5 à un prix réduit de 10 $, avec la possibilité d'importer leurs fichiers de sauvegarde.

Avec la sortie de l'édition remasterisée, les fans de The Last of Us Part 2 peuvent s'attendre à une expérience de jeu immersive avec plus de profondeur et d'excitation. Le mode No Return offre un défi passionnant alors que les joueurs naviguent à travers des vagues d'ennemis et débloquent de nouvelles capacités pour renforcer leurs personnages. De plus, l'inclusion de divers costumes, tels que la combinaison spatiale d'Ellie, offre une touche de fantaisie et de liberté créative dans le jeu.

Préparez-vous à vous lancer dans de nouvelles aventures dans The Last of Us Part 2 Remastered, où le nom de famille d'Ellie est enfin révélé et où un gameplay passionnant vous attend. Ne manquez pas l'occasion de replonger dans le monde post-apocalyptique et de découvrir les fonctionnalités améliorées du jeu sur PlayStation 5.