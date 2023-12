The Last of Us Part 2 Remastered confirme le nom de famille d'Ellie

La version remasterisée très attendue de The Last of Us Part 2 devrait sortir sur les consoles PlayStation 5 le 19 janvier 2024. Cette édition améliorée du jeu apporte non seulement des graphismes améliorés et des fonctionnalités supplémentaires, mais elle comprend également une révélation significative sur l'un des ses personnages principaux.

Selon certaines informations, un utilisateur de Reddit aux yeux d'aigle nommé Tomdurnell a repéré un petit détail dans une bande-annonce du nouveau mode roguelike du jeu. Sur la combinaison spatiale d'Ellie, on peut voir une étiquette indiquant « E. Williams. » Il s'agit de la première confirmation dans le jeu du nom de famille d'Ellie, malgré les informations déjà révélées par le co-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, ainsi que dans les documents de conception et le manuel du jeu japonais.

Fait intéressant, ce n’est pas la première fois que la franchise The Last of Us attend plusieurs années avant de confirmer le nom de famille d’un personnage. Dans The Last of Us Part 2, ce n'est qu'à ce moment-là que les fans ont appris que le nom de famille de Joel était Miller, sept ans après la sortie du jeu original.

La combinaison spatiale portée par Ellie dans la version remasterisée sera également disponible en costume dans le nouveau mode roguelike No Return. Les joueurs auront l'opportunité d'affronter des vagues d'ennemis sur diverses cartes, en incarnant Ellie, Dina et d'autres personnages principaux, avec en plus des costumes sauvages et farfelus.

En plus du mode No Return et de l'inclusion du nom de famille d'Ellie, The Last of Us Part 2: Remastered offre une foule d'autres fonctionnalités dont les joueurs peuvent profiter. Ceux-ci incluent trois niveaux perdus avec commentaires des développeurs, jeu de guitare gratuit, améliorations graphiques, intégration DualSense, et bien plus encore.

Ceux qui possèdent déjà le jeu original sur PS4 auront la possibilité de passer à la version PS5 pour une somme modique de 10 $, et les fichiers de sauvegarde de la version précédente pourront être facilement importés.

Alors que la date de sortie de The Last of Us Part 2 Remastered approche, les fans attendent avec impatience l'opportunité de se replonger dans ce monde post-apocalyptique captivant et de découvrir les secrets qui les attendent.