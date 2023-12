Le nom de famille d'Ellie enfin révélé dans The Last of Us Part 2 Remastered

Dans une version remasterisée très attendue de The Last of Us Part 2, dont la sortie est prévue le 19 janvier 2024, une découverte passionnante a été faite concernant la protagoniste du jeu, Ellie. Le jeu original a laissé les fans en suspens sur le nom de famille d'Ellie, mais il a finalement été confirmé dans l'édition remasterisée.

En parcourant une bande-annonce du nouveau mode roguelike, un utilisateur de Reddit du nom de Tomdurnell a repéré un petit détail qui a retenu son attention. C'était une étiquette nominative sur la combinaison spatiale d'Ellie, à peine visible mais lisible comme « E. Williams. » Cette découverte marque la première confirmation dans le jeu du nom complet d'Ellie.

Fait intéressant, Naughty Dog, le développeur de The Last of Us Part 2, avait déjà révélé le nom de famille d'Ellie à travers des entretiens avec le co-président Neil Druckmann et dans les documents de conception et le manuel du jeu japonais. Cependant, c’est la première fois qu’il est réellement montré dans le jeu lui-même.

La version remasterisée du jeu introduit le mode roguelike No Return, dans lequel les joueurs peuvent affronter des vagues d'ennemis sur différentes cartes tout en devenant progressivement plus puissants. En bonus, la combinaison spatiale d'Ellie sera disponible sous forme de costume dans ce mode, permettant aux joueurs de profiter d'une certaine liberté créative avec la personnalisation des personnages.

The Last of Us Part 2 : Remastered apporte non seulement le jeu sur PlayStation 5, mais comprend également plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Ceux-ci incluent trois niveaux perdus avec commentaires des développeurs, jeu de guitare gratuit, améliorations graphiques, intégration DualSense, et bien plus encore. Les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur PlayStation 4 peuvent passer à la version PlayStation 5 moyennant une somme modique.

Les fans de la série The Last of Us peuvent enfin mettre fin aux spéculations autour du nom de famille d'Ellie. Avec la sortie prochaine de la version remasterisée, les joueurs auront la chance de plonger plus profondément dans le monde d'Ellie et de découvrir de nouveaux aspects de son personnage.