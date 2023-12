Naughty Dog annule le développement du jeu multijoueur en ligne The Last of Us

Naughty Dog, le studio de jeux vidéo connu pour son jeu à succès The Last of Us, a annoncé l'annulation de sa très attendue version multijoueur en ligne du jeu. La décision a été prise après que le studio a réalisé que le développement de The Last of Us Online nécessiterait des ressources importantes, ce qui pourrait retarder les futures versions solo du jeu.

Dans un communiqué publié jeudi, Naughty Dog a reconnu l'anticipation entourant le projet, mais a exprimé la difficulté de sa décision d'arrêter son développement. Le studio a cité la nécessité d’engager des ressources « pour les années à venir » comme facteur essentiel dans son choix. Ils ont dû choisir entre devenir un studio de jeux uniquement en direct ou continuer à se concentrer sur les jeux narratifs solo qui ont défini l'héritage de Naughty Dog. Finalement, le studio a choisi cette dernière option.

Le développement de The Last of Us Online a commencé parallèlement à la création de la suite solo, The Last of Us Part II, sortie en 2020. Les fans du jeu ont commencé à soupçonner que la version en ligne était en difficulté lorsqu'une mise à jour a été partagé en mai, déclarant que le jeu nécessitait plus de temps pour obtenir le meilleur résultat possible.

The Last of Us est un jeu acclamé par la critique qui suit le voyage d'un père en deuil et d'une adolescente naviguant dans une Amérique post-apocalyptique. Son succès a conduit à une adaptation télévisée par HBO en 2023, récoltant de nombreuses nominations aux Emmy Awards.

L'annulation de The Last of Us Online a été particulièrement décevante pour les fans de The Last of Us Factions, une expérience multijoueur en ligne limitée dans le jeu qui était disponible dans certaines versions du jeu. La réaction de la communauté des joueurs en ligne a été mitigée, certains exprimant leur soutien à l'accent mis par le studio sur les nouveaux jeux solo tandis que d'autres ont critiqué le manque de prévoyance perçu.

La décision de Naughty Dog marque un changement dans leurs priorités, soulignant leur engagement à proposer des jeux solo captivants plutôt que de s'aventurer dans le domaine du multijoueur en ligne. Les fans peuvent s’attendre à de futures expériences solo du célèbre studio.