Naughty Dog annule Last of Us Online pour se concentrer sur les jeux solo

Naughty Dog, le célèbre studio de développement de jeux derrière la franchise The Last of Us, a pris la difficile décision d'arrêter le développement de The Last of Us Online, un ambitieux projet multijoueur. Le studio a reconnu la déception que cette nouvelle pourrait apporter aux fans de la communauté multijoueur The Last of Us Factions, mais a expliqué clairement pourquoi ils avaient pris cette décision.

Dans un communiqué, Naughty Dog a expliqué que consacrer des ressources au contenu post-lancement de The Last of Us Online aurait entravé leur capacité à développer de futurs jeux solo, qui ont été la pierre angulaire de leur héritage. Le studio a reconnu que l'équipe multijoueur avait déployé des efforts considérables pour créer une expérience unique et prometteuse, mais à mesure que l'ampleur du projet devenait évidente, ils étaient confrontés à un choix important. Ils ont dû soit s'engager dans un modèle de jeux avec service en direct, soit continuer à donner la priorité à leurs jeux solo axés sur la narration.

Naughty Dog a assuré aux fans qu'ils avaient plusieurs nouveaux jeux solo ambitieux en développement, bien que les détails spécifiques n'aient pas été divulgués pour le moment. Cette décision renforce leur engagement à proposer des expériences immersives et captivantes qui ont fait du studio un moteur parmi les studios propriétaires de PlayStation.

Ce n'est pas le premier revers pour The Last of Us Online. Plus tôt cette année, le développement a été réduit en raison d'un examen interne, et de récents rapports de licenciements ont indiqué que le projet avait été suspendu. Désormais, Naughty Dog a confirmé qu'il ne poursuivrait plus The Last of Us Online, choisissant plutôt de se concentrer sur ses atouts éprouvés.

La prochaine version du studio, The Last of Us Part 2 Remastered, devrait être lancée le 19 janvier 2024 sur PlayStation 5.

La décision de Naughty Dog de donner la priorité aux jeux solo met en évidence leur engagement à proposer des récits riches et des expériences de narration immersives. Les fans peuvent anticiper les futurs titres qui perpétueront le solide héritage du studio tout en repoussant les limites et en captivant les joueurs avec leur gameplay innovant.