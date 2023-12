Les contribuables de Buffalo pourraient faire face à des coûts élevés dans le cadre d'un règlement de 43 millions de dollars

Résumé :

Un récent règlement de 43 millions de dollars pour une femme paralysée par le SUV d'un policier en 2020 pourrait finir par coûter encore plus cher aux contribuables de Buffalo. Le comité des finances du Buffalo Common Council a recommandé l'émission d'une obligation de 43 millions de dollars pour couvrir le règlement, des dépenses supplémentaires pouvant rapprocher le total de 50 millions de dollars. Pour y répondre, la ville prévoit allouer entre 9 et 10 millions de dollars par an au cours des cinq prochaines années pour couvrir le remboursement du principal et des intérêts de l'obligation. S'il est approuvé, ce règlement deviendra le plus grand de la ville à ce jour.

Article:

Les contribuables de Buffalo se préparent à un impact considérable après un règlement de 43 millions de dollars

Les contribuables de Buffalo sont de plus en plus préoccupés par les coûts potentiels auxquels ils pourraient être confrontés en raison d'un récent règlement impliquant une femme paralysée par le SUV d'un policier. Le règlement, d'un montant important de 43 millions de dollars, est actuellement en cours d'examen et pourrait entraîner une dépense encore plus importante pour la ville de Buffalo, pouvant atteindre 50 millions de dollars au total.

Le comité des finances du Buffalo Common Council a recommandé l'émission d'une obligation de 43 millions de dollars pour couvrir le montant du règlement. Cette caution sera remboursée sur une période de cinq ans, la ville mettant de côté une somme annuelle substantielle comprise entre 9 et 10 millions de dollars spécifiquement pour couvrir les coûts du principal et des intérêts. Le responsable des investissements et de la gestion de la dette au bureau du contrôleur de Buffalo, Gregg Szymanski, a confirmé ces arrangements financiers.

Si ce règlement était approuvé, il deviendrait sans aucun doute le plus grand règlement auquel la ville ait jamais été confrontée. Les contribuables de Buffalo, déjà accablés par diverses dépenses municipales, s'inquiètent à juste titre de l'impact potentiel sur leur bien-être financier. Des discussions sont en cours concernant des mesures potentielles pour atténuer l’impact et assurer une répartition équitable de ces coûts.

Malgré les maux de tête potentiels auxquels les contribuables de Buffalo pourraient être confrontés, il est crucial de donner la priorité à une indemnisation adéquate pour la victime, Chelsea Ellis, qui a subi des blessures qui ont changé sa vie. Alors que les discussions et les négociations se poursuivent, les principales parties prenantes sont conscientes de la nécessité de trouver un équilibre délicat entre la responsabilité financière et le soutien aux personnes touchées par de tels incidents.

En résumé, même si le règlement de 43 millions de dollars pour Chelsea Ellis marque une étape importante vers la justice, les contribuables de Buffalo sont parfaitement conscients du fardeau potentiel qu'ils pourraient encourir en conséquence. La ville est désormais confrontée au défi complexe de maintenir sa responsabilité financière tout en respectant ses obligations envers ceux qui ont été lésés par la mauvaise conduite des autorités.