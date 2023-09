L'accent irlandais massacré dans la controverse sur Starfield Sparks

By

Le très attendu jeu Starfield, développé par Bethesda, a récemment été critiqué pour son accent irlandais mal exécuté. Les joueurs et les critiques ont été choqués et déçus par la représentation de cet accent, qui a été décrit comme une « abomination ».

Le problème de la déformation des accents n’est pas nouveau dans le monde des médias, mais il semble que Starfield l’ait porté à un tout autre niveau. De nombreux Irlandais, familiers avec les nuances de leurs propres dialectes, ont exprimé leur frustration face à cette représentation inexacte.

Bien que certains puissent affirmer que la solution la plus simple serait de faire en sorte que de véritables acteurs irlandais interprètent ces rôles, on s'attend à tout le moins à ce que l'accent soit rendu justice. Malheureusement, cette exigence fondamentale semble avoir été négligée lors du développement de Starfield.

Twitter a été inondé de commentaires soulignant la mauvaise qualité de l'accent irlandais dans le jeu. Certains l'ont comparé à un accent américain basique avec l'utilisation occasionnelle de phrases irlandaises stéréotypées. Cela a été qualifié de « choquant » et d’« incroyable » par ceux qui l’ont vécu personnellement.

Ce n’est pas le premier cas d’accent irlandais mal exécuté dans le monde du jeu vidéo. Cependant, des titres récents tels qu'Assassin's Creed Valhalla ont fait un bien meilleur travail en termes de représentation précise de l'accent. Il est décevant de voir que Starfield a raté le coche à cet égard.

Malgré la controverse autour de l’accent irlandais, Starfield a quand même réussi à remporter du succès dans d’autres domaines. Le jeu a reçu des critiques positives et a connu de bons résultats en termes de ventes.

En conclusion, l’accent irlandais massacré de Starfield a suscité l’indignation des joueurs et des critiques. Il s’agit d’un exemple clair de l’importance d’une représentation précise dans les médias et rappelle que davantage d’efforts devraient être déployés pour garantir l’authenticité des représentations des différentes cultures et accents.

