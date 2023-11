Libérez la puissance des lunettes de réalité augmentée avec l’iPhone 15 Pro

Le dernier iPhone 15 Pro a introduit la capacité USB-C, offrant un système de gestion des câbles amélioré. Cela garantit non seulement une meilleure organisation, mais fournit également une prise en charge native de la sortie vidéo. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent facilement connecter leur iPhone à des écrans externes à l'aide d'un seul câble. Imaginez diffuser vos émissions Netflix préférées directement sur le téléviseur de votre chambre d'hôtel : la commodité est inégalée. Cependant, la compatibilité USB-C a également donné naissance à une nouvelle catégorie d'accessoires qui améliore considérablement les fonctionnalités de votre iPhone, notamment lorsque vous êtes en déplacement.

Entrez dans les lunettes de réalité augmentée – un marché en croissance rapide qui propose une gamme de lunettes avec écrans de projection intégrés. Ces lunettes, vendues entre 300 et 500 dollars, offrent aux utilisateurs une expérience visuelle unique. Une option notable dans cette catégorie est le Xreal Air, qui dispose d’un écran MicroLED de 120 pouce à 0.68 Hz projeté sur les lentilles via un miroir. Cela permet aux utilisateurs de voir simultanément l’écran et le monde réel. Pour vous immerger davantage et profiter des vrais noirs, vous pouvez attacher une capuche physique à l'avant de ces lunettes pour bloquer la lumière extérieure.

Les lunettes Xreal Air ne disposent pas de leur propre source d'alimentation. Au lieu de cela, ils tirent leur énergie des appareils auxquels ils se connectent, tout comme de nombreux moniteurs USB-C portables sur le marché. Avec le câble USB-C vers USB-C inclus, vous pouvez connecter sans effort les lunettes Xreal Air à votre iPhone 15 Pro, reflétant instantanément votre écran sur l'écran des lunettes. Alors que le paramètre par défaut reflète l'écran d'accueil et les applications de votre téléphone, les applications de streaming vidéo prenant en charge la sortie vidéo offrent une vidéo d'orientation paysage plus attrayante lors de la lecture d'émissions ou de films.

Ces lunettes de réalité augmentée ne sont pas seulement indispensables pour le streaming vidéo. Ils rendent le jeu plus immersif, surtout lorsqu’ils sont combinés avec le contrôleur Backbone USB-C. De plus, ils offrent une expérience de navigation Web minimaliste lorsqu’ils sont associés à un clavier Bluetooth. De plus, les utilisateurs peuvent insérer leurs propres lentilles de prescription avec l'insert inclus ou commander des lentilles personnalisées auprès de HONSVR à un prix abordable.

Pour améliorer l'expérience Xreal Air, vous pouvez opter pour l'accessoire Xreal Beam. Cet accessoire verrouille votre écran virtuel dans l'espace par rapport à la position de votre tête, réduisant ainsi tout inconfort potentiel. Le Xreal Beam sert également de batterie de secours pour les tâches de réalité augmentée et peut se connecter à une variété d'appareils, y compris des consoles de jeux comme la Nintendo Switch et la PlayStation 5, offrant un affichage virtuel jusqu'à 300 pouces.

Bien que le prochain Vision Pro d'Apple offre une expérience de réalité augmentée plus avancée, son coût plus élevé et sa sortie l'année prochaine font des options comme le Xreal Air un choix convaincant pour la plupart des utilisateurs. Ces lunettes offrent une gamme de fonctionnalités quotidiennes et un format élégant et discret qui peut être facilement transporté partout.

Questions Fréquentes

1. Puis-je connecter les lunettes Xreal Air à des appareils autres que l'iPhone 15 Pro ?

Oui, vous pouvez connecter les lunettes Xreal Air à une variété d'appareils, y compris des consoles de jeux comme la Nintendo Switch et la PlayStation 5, pour un affichage virtuel plus grand.

2. Des verres correcteurs sont-ils disponibles pour les lunettes Xreal Air ?

Oui, les lunettes Xreal Air sont livrées avec un insert qui permet aux utilisateurs d'ajouter leurs propres verres correcteurs. Alternativement, des lentilles personnalisées peuvent être commandées auprès de HONSVR à un prix abordable.

3. Comment l'accessoire Xreal Beam améliore-t-il l'expérience ?

L'accessoire Xreal Beam permet aux utilisateurs de fixer leur écran virtuel dans l'espace par rapport à la position de leur tête, réduisant ainsi tout inconfort potentiel ou mal des transports. Il sert également de batterie de secours pour les tâches de réalité augmentée.

4. Le Xreal Air est-il une option rentable par rapport au prochain Vision Pro d'Apple ?

Oui, le Xreal Air offre une expérience de réalité augmentée similaire à un coût nettement inférieur. Avec sa disponibilité immédiate et ses fonctionnalités quotidiennes, il présente un choix convaincant pour la plupart des utilisateurs.