L’énorme iceberg A23a commence son voyage en haute mer

Un iceberg d'un billion de tonnes, connu sous le nom d'A23a, s'est détaché de sa position échouée et se déplace maintenant lentement vers les eaux libres près de l'Antarctique, selon des annonces récentes du British Antarctic Survey. La taille colossale de l'iceberg est difficile à comprendre, mesurant 40 milles marins sur 32, ce qui est plus grand que l'île hawaïenne d'Oahu et environ trois fois la taille de l'île de Manhattan à New York.

Le voyage de l'A23a a commencé alors qu'il faisait encore partie d'une plate-forme de glace et transportait une station de recherche soviétique. Cependant, au cours des années 1980, l’iceberg s’est détaché du plateau, emportant avec lui la station de recherche. Depuis lors, il est resté échoué sur le fond marin jusqu’à récemment, lorsqu’il a commencé à flotter.

Bien que l'A-76 ait brièvement dépassé l'A23a en tant que plus grand iceberg en 2021 après s'être détaché de la barrière de glace de Ronne, il s'est fragmenté en morceaux plus petits, permettant à l'A23a de récupérer son titre. Les experts estiment que l’iceberg a une épaisseur d’environ 1,000 1,200 à XNUMX XNUMX pieds, ce qui le rend véritablement gargantuesque.

Les racines de l'A23a remontent à l'hiver 1986, lorsqu'il s'est détaché de la barrière de glace Filchner avec deux autres icebergs massifs, A22 et A24. Ce n’est qu’à la fin de 1991 que l’A23a s’est séparé des autres icebergs et est devenu une entité indépendante.

Désormais, alors que l'A23a s'aventure plus loin en haute mer, les navires naviguant dans les eaux proches de la péninsule Antarctique devront faire preuve de prudence et surveiller leur radar pour éviter toute collision potentielle avec le gigantesque iceberg. On ne sait pas encore où aboutira l’A23a, mais son mouvement rappelle la nature en constante évolution de l’environnement de l’Antarctique.