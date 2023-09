La M6 classée autoroute la moins populaire d’Angleterre pour la deuxième année consécutive

La M6 a été désignée comme l'autoroute la moins fréquentée d'Angleterre pour la deuxième année consécutive, selon une enquête menée par l'organisme de surveillance indépendant Transport Focus. L'enquête, appelée Strategic Roads User Survey, a impliqué plus de 9,000 XNUMX participants qui ont partagé leurs commentaires sur leur dernier voyage sur une autoroute ou une route principale « A » gérée par les routes nationales.

Le M6, souvent qualifié de « colonne vertébrale de la Grande-Bretagne », a reçu le niveau de satisfaction le plus bas, avec une note de 66 pour cent. Les conducteurs ont cité comme principaux griefs des raisons telles que le mauvais état des routes, les panneaux matriciels obsolètes et les limitations de vitesse injustifiées sur les autoroutes intelligentes. Il convient toutefois de noter que M6 a enregistré une amélioration par rapport à l'année précédente, où elle avait obtenu un score de 59 pour cent.

En termes de satisfaction globale, la M5 a été considérée comme l'autoroute la plus populaire d'Angleterre, avec un taux de satisfaction global de 82 pour cent. Le M40 arrive en deuxième position, avec également un taux de satisfaction de 82 pour cent. Parmi les principales routes « A », l'A303, reliant la M3 et l'A30 de Londres au Devon et à Cornwall, a obtenu le taux de satisfaction global le plus élevé, soit 85 %.

Transport Focus a rapporté que 73 pour cent des usagers de la route étaient satisfaits de leur dernier trajet sur autoroute ou route principale « A », une amélioration par rapport à la note de 69 pour cent de l'année dernière. L'enquête sert de mesure de la stratégie d'investissement routier du gouvernement et tient les autoroutes nationales responsables de la fourniture d'une expérience client positive.

L'enquête a également souligné que les déplacements sur les autoroutes intelligentes, actuellement suspendues, présentaient des niveaux de satisfaction inférieurs à ceux des routes sans tronçons intelligents.

Le directeur général de Transport Focus, Anthony Smith, a souligné l'importance d'entretenir et d'améliorer les autoroutes et les grandes routes « A ». Il a exhorté les routes nationales à résoudre les problèmes soulignés par les conducteurs afin de garantir des déplacements sûrs et fluides le long de ces routes vitales.

L'enquête a révélé que la gestion des travaux routiers était le domaine le moins performant, avec seulement 48 pour cent des personnes interrogées exprimant leur satisfaction. Pete Martin, directeur de l'expérience client de National Highways, a reconnu l'importance des opinions des conducteurs et a déclaré qu'ils s'engagent à comprendre et à améliorer l'expérience des usagers de la route. Martin a exprimé sa satisfaction face à l'amélioration de la satisfaction globale et a assuré que les routes nationales continueraient de s'efforcer d'offrir des trajets plus sûrs et plus fluides pour chaque conducteur.

