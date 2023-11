Art of Rally : une nouvelle expérience de course portable

Art of Rally de Funselektor, un jeu de course acclamé par la critique et salué pour sa sortie sur console, devrait arriver sur les plateformes mobiles le mois prochain. Développée par Noodlecake Games, la version mobile promet d'être la meilleure interprétation portable de ce jeu de course élégant et descendant.

La prochaine version vise à remédier aux problèmes rencontrés par le port Nintendo Switch, qui a reçu des critiques mitigées en raison de ses lacunes techniques. Avec la version mobile, Noodlecake Games entend offrir une expérience supérieure, optimisée spécifiquement pour les appareils portables.

Bien que le jeu ne soit pas encore sorti, la bande-annonce de gameplay récemment dévoilée présente des visuels impressionnants et des mécanismes fluides. Si le produit final répond à ces attentes, il pourrait potentiellement devenir l'un des meilleurs jeux de course disponibles sur les plateformes mobiles.

Pour ceux qui souhaitent découvrir l’émotion d’Art of Rally sur leurs smartphones ou tablettes, des précommandes sont déjà disponibles à un prix réduit. En précommandant avant le lancement prévu, les joueurs peuvent bénéficier d'une réduction de 40 %, ce qui en fait une proposition encore plus attractive.

Art of Rally devrait sortir sur l'App Store le 14 décembre et les préinscriptions pour les utilisateurs d'Android sont en direct sur Google Play. Les fans de la série peuvent également trouver plus d'informations sur le site officiel d'Art of Rally, ainsi qu'accéder au jeu sur Steam.

Que vous choisissiez de découvrir Art of Rally sur mobile ou sur d'autres plateformes, préparez-vous à vivre une expérience de course exaltante remplie de superbes visuels et d'un gameplay passionnant. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et préparez-vous à parcourir les pistes virtuelles !

QFP

1. Qu'est-ce que l'Art du Rallye ?

Art of Rally est un jeu de course développé par Funselektor. Il présente une perspective descendante unique et des visuels élégants.

2. Quand Art of Rally sortira-t-il sur mobile ?

Art of Rally devrait sortir sur l'App Store le 14 décembre.

3. Puis-je précommander Art of Rally sur mobile ?

Oui, les précommandes sont disponibles sur l'App Store pour les appareils iOS. En précommandant, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 40%.

4. Où puis-je jouer à Art of Rally ?

En plus des plateformes mobiles, Art of Rally est disponible sur consoles et PC. On peut le trouver sur Nintendo Switch, Steam et d’autres plateformes majeures.