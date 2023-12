Lenovo participe à l'enthousiasme des Game Awards en annonçant le cadeau de son appareil portable Legion Go. Suite à l'annonce de Valve d'offrir 100 OLED Steam Deck lors de l'événement, Lenovo a décidé de se joindre à la fête en offrant 100 appareils Legion Go aux heureux gagnants.

Les Game Awards, organisés par Geoff Keighley, sont connus pour leurs annonces de jeux passionnantes et leurs cérémonies de remise de prix, et cette année promet de ne pas être différente. Le cadeau de Lenovo ajoute à l'anticipation et à l'enthousiasme entourant l'événement.

L'ordinateur de poche Legion Go est un redoutable concurrent du Steam Deck de Valve. Il offre une expérience de jeu fantastique en déplacement, avec des fonctionnalités et des performances impressionnantes. Lenovo offre le modèle haut de gamme de 1 To, qui coûte normalement 649 $, ce qui en fait un prix attrayant pour les joueurs passionnés et les passionnés.

Pour participer au concours, les personnes intéressées peuvent tenter leur chance pour gagner le Legion Go à partir de demain à 7h30 HE, coïncidant avec le début des Game Awards. La période d'inscription durera jusqu'à la fin de l'événement à 11h00 HE, donnant aux fans suffisamment de temps pour tenter leur chance.

Qu'il s'agisse du Steam Deck de Valve ou du Legion Go de Lenovo, les joueurs ont la possibilité de gagner des appareils portables haut de gamme pour améliorer leur expérience de jeu. Les cadeaux ajoutent une couche supplémentaire d'excitation et d'anticipation aux Game Awards, ce qui en fait un événement incontournable pour les amateurs de jeux du monde entier.

Alors marquez vos calendriers et préparez-vous pour les Game Awards le 7 décembre à 7 h 30 HE, non seulement pour les annonces et les récompenses passionnantes, mais aussi pour avoir la chance de gagner un appareil de jeu portable haut de gamme de Lenovo.

En savoir plus dans l'histoire Web : Lenovo rejoint le concours des Game Awards avec Legion Go Handheld