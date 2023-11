Les nominés aux Game Awards seront bientôt révélés

Dans seulement un mois, les passionnés de jeux vidéo du monde entier se réuniront à nouveau pour célébrer les réalisations les plus exceptionnelles de l'industrie lors des Game Awards. L'animateur de renom Geoff Keighley supervisera l'événement prestigieux, devenu un incontournable du calendrier des jeux vidéo alors que l'année touche à sa fin. Même si l'attente pour l'émission est grande, la liste des nominés est restée un secret bien gardé – jusqu'à présent.

L'excitation a atteint son paroxysme lorsque le compte Twitter officiel des Game Awards a récemment annoncé la révélation prochaine des nominés tant convoités. Le lundi 13 novembre à midi, heure de l'Est, les joueurs et les professionnels de l'industrie découvriront enfin qui se bat pour la reconnaissance dans « plus de 30 catégories ». L'annonce devrait générer un tourbillon de discussions et de spéculations, en particulier parmi les fans dévoués de Nintendo, car leurs titres bien-aimés figureront probablement en bonne place.

Alors que la communauté des joueurs compte à rebours avec impatience les jours jusqu'à cette révélation très attendue, assurez-vous de marquer votre calendrier et de participer à l'excitation. Les Game Awards promettent d'offrir un aperçu captivant des jeux, développeurs et influenceurs les plus remarquables de l'année. Restez à l'écoute pour le dévoilement des nominés et préparez-vous à une conversation passionnante autour des plus grandes réalisations de l'industrie du jeu vidéo.

