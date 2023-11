La nouvelle collection G-Shock collabore avec la Fondation Charles Darwin

Lorsqu’il s’agit de montres de luxe, la plupart des gens envisagent des montres fabriquées à partir de métaux précieux et dotées de mouvements automatiques complexes. Il existe cependant des exceptions qui remettent en question cette perception. La célèbre ligne G-Shock a toujours été synonyme de durabilité et de fiabilité, ce qui en fait le choix parfait pour une montre de tous les jours.

Aujourd'hui, G-Shock a dévoilé une nouvelle collection en collaboration avec la Fondation Charles Darwin. Le modèle GW-B5600 introduit trois nouvelles finitions, dont deux modèles noirs et une variante jaune. Chaque montre est associée à un animal différent et le met en valeur à travers le cadran et le rétroéclairage. Les animaux présentés sont le requin marteau, le pinson de Darwin et la tortue géante des Galapagos.

Pour souligner davantage ce partenariat, le logo de la Fondation Charles Darwin est gravé sur le fond du boîtier de chaque montre. De plus, le groupe inclut la phrase « Je soutiens la conservation des Galapagos » en espagnol. À chaque achat, une partie des profits sera reversée à la fondation, soutenant ainsi ses importants efforts de conservation.

En interne, le modèle GW-B5600 comporte le même module que le modèle G-Shock standard. Cela permet aux utilisateurs de connecter leur montre à l'application Casio sur leur smartphone pour un réglage automatique de l'heure et un réglage facile de la montre. D'autres caractéristiques notables incluent une fonction d'heure mondiale à 5 réglages, un chronomètre, une minuterie, 5 alarmes quotidiennes, un signal horaire, un rétroéclairage LED et un calendrier entièrement automatique qui s'étend jusqu'en 2099.

En termes d'autonomie, le GW-B5600 offre environ 10 mois de temps de charge avec une utilisation régulière. Cependant, un mode d'économie d'énergie peut prolonger la durée de vie de la batterie jusqu'à 22 mois lorsqu'elle est stockée dans l'obscurité totale. De plus, pour ceux qui préfèrent ne pas connecter leur montre à un smartphone, la montre conserve une précision de +/-15 secondes par mois.

La nouvelle collection G-Shock GW-B5600 sera bientôt disponible, offrant aux amateurs de montres une option unique et respectueuse de l'environnement à ajouter à leurs collections.

FAQ:

Q : Quels animaux sont présentés dans la nouvelle collection G-Shock ?

R : La nouvelle collection G-Shock présente des animaux tels que le requin marteau, le pinson de Darwin et la tortue géante des Galapagos.

Q : Comment la collaboration soutient-elle les efforts de conservation ?

R : Pour chaque achat du modèle G-Shock GW-B5600, une partie des bénéfices est reversée à la Fondation Charles Darwin, qui soutient la conservation des Galapagos.

Q : Quelles fonctionnalités offre le modèle GW-B5600 ?

R : Le modèle GW-B5600 offre des fonctionnalités telles qu'une fonction d'heure mondiale à 5 réglages, un chronomètre, une minuterie, 5 alarmes quotidiennes, un signal horaire, un rétroéclairage LED et un calendrier entièrement automatique.