PRS dévoile une nouvelle guitare Silver Sky en édition limitée

PRS Guitars a annoncé la sortie d'une version unique en édition limitée de la populaire guitare signature Silver Sky de John Mayer. La Silver Sky 'Dead Spec' s'inspire de l'Alligator Stratocaster qui appartenait auparavant à feu Jerry Garcia, guitariste des Grateful Dead. Cette variante a été spécialement conçue pour la récente tournée Dead & Company de Mayer et marque le premier écart par rapport au modèle Silver Sky original introduit en 2018.

Le Dead Spec Silver Sky a fait de nombreuses apparitions lors de la tournée d'adieu de Dead & Company plus tôt cette année, attirant l'attention des fans et suscitant des spéculations sur une nouvelle version du modèle signature de Mayer. Même si cela n'était peut-être pas le plan initial, il est devenu évident pour Mayer et PRS que le Dead Spec Silver Sky possédait une polyvalence inégalée et qu'il était trop impressionnant pour être tenu à l'écart des fans.

Le Dead Spec Silver Sky présente plusieurs modifications notables. Le corps léger en frêne des marais remplace le corps en aulne d'origine, offrant un caractère tonal distinct. La guitare est également dotée d'un système de chevalet rigide et d'un chevalet à cordes traversantes, améliorant le sustain et la résonance. L'inclusion d'un préampli Alembic Blaster en laiton rend hommage à l'Alligator Stratocaster originale et offre une amplification du signal et une séparation des notes supplémentaires.

Concernant la Dead Spec Silver Sky, Mayer a exprimé sa conscience de ses qualités exceptionnelles en déclarant : « Après avoir joué sur la Silver Sky conçue pour la tournée estivale 2023 de Dead & Company, j'ai réalisé que cette guitare était spéciale. Il est rapidement devenu évident qu'il ne s'agissait pas seulement d'un outil destiné à un travail particulier, mais qu'il pouvait être extrêmement polyvalent entre les mains d'autres joueurs.

Limité à seulement 1,000 3,350 unités, le Dead Spec Silver Sky est disponible en précommande au prix de XNUMX XNUMX $ pièce. Les amateurs de guitare peuvent visiter le site Web de PRS Guitars pour plus d'informations sur cette version exclusive.

