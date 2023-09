Les premières images du DLC Jean-Claude Van Damme de Mortal Kombat 1 dévoilées

By

Le très attendu jeu vidéo Mortal Kombat 1 devrait sortir le 19 septembre 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC via Steam et Epic Games Store. Développé par NetherRealm Studios et édité par Warner Bros. Games, Mortal Kombat 1 a déjà créé le buzz auprès des fans.

L'une des annonces les plus excitantes est l'inclusion de Jean-Claude Van Damme comme skin alternatif spécial pour le personnage de Johnny Cage. Ce DLC peut être débloqué par les joueurs qui achètent l'édition Premium du jeu. Le skin présente Van Damme tel qu'il est apparu au début des années 90, un clin d'œil à l'époque de la sortie du premier jeu Mortal Kombat.

Les premières images du DLC Van Damme ont été révélées lors d'une interview avec Ed Boon, le co-créateur de la série Mortal Kombat, sur Hot Ones de First We Feast. Boon a déclaré que l'idée de Van Damme en tant que personnage est née lorsqu'ils voulaient initialement créer un jeu basé sur la popularité de l'acteur à l'époque. Cependant, leurs tentatives pour contacter Van Damme ont échoué.

Après des années d'efforts, ils ont finalement réussi à obtenir la participation de Van Damme pour Mortal Kombat 1. Boon a exprimé son enthousiasme à l'idée d'avoir la voix de Van Damme dans le jeu et l'a décrit comme un « moment de boucle bouclée ».

En plus du DLC Van Damme, la précommande du jeu offrira aux joueurs la possibilité d'incarner Shang Tsung. L'édition Premium offre cinq jours d'accès anticipé, un accès anticipé aux personnages DLC et 1250 XNUMX Dragon Krystals.

Après le lancement du jeu, les joueurs peuvent s'attendre à six personnages DLC supplémentaires, dont Quan Chi, Omni Man, Ermac, Takeda, Peacemaker et Homelander. Ces personnages viendront élargir la liste déjà impressionnante de Mortal Kombat 1.

