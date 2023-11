The Expanse : une série révélatrice explore de nouveaux horizons

Telltale Games vient de publier un épisode bonus passionnant pour son jeu vidéo très acclamé, The Expanse. Ce nouveau chapitre, intitulé Archange, offre aux joueurs une nouvelle perspective sur le scénario précédemment exploré. Situé dans une galaxie colonisée 200 ans dans le futur, The Expanse propose une aventure de science-fiction palpitante qui captive les joueurs avec son gameplay plein d'action et son récit complexe.

L'épisode bonus présente la talentueuse Shohreh Aghdashloo reprenant son rôle de Chrisjen Avasarala, la secrétaire générale des Nations Unies dans The Expanse. Les joueurs rejoindront Avasarala alors qu'elle affronte divers conflits au sein du système solaire, navigue dans des drames politiques complexes et traite de problèmes familiaux personnels. Archangel promet d'approfondir les motivations et les défis du personnage, offrant ainsi aux fans une expérience plus immersive.

The Expanse : A Telltale Series se déroule avant les événements décrits dans la série télévisée à succès. Les joueurs incarnent Camina Drummer, parfaitement interprété par l'actrice Cara Gee dans le jeu et dans la série. Drummer se lance dans une quête de trésors précieux au sein de The Belt tout en explorant l'immensité de l'espace et en vivant des aventures palpitantes.

Avec son scénario stimulant, The Expanse présente l'avenir potentiel de l'humanité et aborde des problèmes contemporains urgents. Le jeu présente une vision d'une galaxie colonisée qui suscite l'imagination et incite à la réflexion sur les questions cruciales de notre époque.

FAQ:

Q : Qui joue dans l'épisode bonus, Archange ?

R : Shohreh Aghdashloo reprend son rôle de Chrisjen Avasarala, la secrétaire générale des Nations Unies.

Q : Quand l’épisode bonus sera-t-il disponible ?

R : L'épisode bonus sortira plus tard cette année.

Q : Sur quoi est basé The Expanse ?

R : The Expanse est basé sur la série de livres à succès de Daniel Abraham et Ty Franck, connu sous le nom de James SA Corey.

Q : Qui sont les producteurs exécutifs de The Expanse ?

R : Mark Fergus, Hawk Ostby et Naren Shankar sont les producteurs exécutifs de The Expanse.