Victrix annonce la manette Modular Pro pour Xbox

Victrix, l'un des principaux fabricants de périphériques de jeu, a révélé qu'il lancerait une version Xbox de sa très célèbre manette professionnelle modulaire Pro BFG. Cette version fait suite au succès de l'édition PlayStation et vise à offrir aux joueurs Xbox le même niveau de personnalisation et de contrôle.

L'édition Xbox Pro BFG présente un design élégant et modulaire, permettant aux joueurs de créer leurs propres dispositions de boutons préférées et de basculer facilement entre différentes configurations pendant le jeu, que ce soit sur console ou PC. Le contrôleur intègre les étiquettes de boutons Xbox standard, notamment les boutons de partage, de menu et du tableau de bord Xbox. Il sera disponible en deux couleurs élégantes, blanc et noir.

Les précommandes pour la Xbox Pro BFG seront disponibles en janvier sur la boutique en ligne de Victrix, et le lancement de la manette est prévu pour février 2024. Le package comprend trois modules principaux, dont un module gauche réversible avec une manette et un D-pad, ainsi que deux modules de droite – un avec les quatre boutons faciaux et la manette standard, et un autre spécialement conçu pour les jeux de combat avec six boutons faciaux.

Pour améliorer encore l'expérience de jeu, la Xbox Pro BFG comprend quatre manettes interchangeables, offrant différentes longueurs et différentes surfaces. De plus, il est livré avec quatre portes de manette, qui permettent aux joueurs de modifier l'amplitude de mouvement des manettes, ainsi que trois styles de D-pad. Tous ces composants sont commodément rangés dans un étui de transport rigide et durable.

Conformément à son homologue PlayStation, la Xbox Pro BFG dispose d'une sensibilité de déclenchement réglable et de quatre boutons arrière remappables, offrant aux joueurs encore plus d'options de personnalisation. Avec sa gamme impressionnante de fonctionnalités et son design, la version Xbox du Pro BFG promet d'être l'un des principaux concurrents sur le marché des manettes professionnelles.

Les passionnés de jeux qui ont essayé la manette PlayStation Pro BFG ont loué ses performances et sa polyvalence, et désormais les joueurs Xbox ont la chance de découvrir le même niveau d'excellence en matière de jeu. Gardez un œil sur la manette Xbox Pro BFG et découvrez une nouvelle dimension de contrôle et de personnalisation pour vos sessions de jeu.