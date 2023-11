Nouveau et amélioré : l'Echo Show 8 de nouvelle génération

L'Echo Show 8 a reçu une mise à niveau significative qui en fait un haut-parleur intelligent avec écran encore meilleur. La caractéristique remarquable de l'Echo Show 8 de troisième génération est l'ajout de widgets, qui transforment l'appareil en un contrôleur à écran tactile hautement fonctionnel. Il est désormais plus facile que jamais d'accéder aux informations dont vous avez besoin sans vous fier uniquement aux commandes vocales. Que vous souhaitiez consulter votre calendrier, sélectionner une liste de lecture ou contrôler vos appareils intelligents, les widgets facilitent la navigation dans Echo Show 8. Et le meilleur, c'est que des widgets arrivent également sur le Show 8 de deuxième génération, ce qui en fait une alternative intéressante si vous possédez déjà ce modèle.

Cependant, si vous recherchez un contrôleur pour maison intelligente, le nouvel Echo Show 8 offre une valeur exceptionnelle. Il fonctionne désormais comme un hub de maison intelligente à part entière, prenant en charge divers protocoles tels que Zigbee, Thread et Matter. Avec l'ajout de la puce AZ2, son écran tactile est désormais plus vif et plus réactif. Cela signifie que non seulement vous pouvez contrôler presque tous les appareils intelligents de votre maison, mais que vous pouvez également profiter de la vitesse et de l’efficacité du matériel mis à niveau.

En matière de qualité sonore, l’Echo Show 8 de troisième génération brille vraiment. Avec un système de haut-parleurs repensé et un son spatial, l’expérience audio est nettement meilleure que celle de son prédécesseur. Même s’il ne correspond pas à la qualité audio d’un haut-parleur haut de gamme comme le HomePod, il tient le coup et offre des performances impressionnantes à une fraction du prix.

Il est important de noter que l'Echo Show 8 est toujours un appareil Amazon et que son écran est conçu pour vous inciter à faire des achats. Cependant, avec un peu de personnalisation, vous pouvez désactiver les notifications inutiles et profiter d'une expérience propre et sans encombrement. De plus, si vous souhaitez principalement utiliser l'Echo Show 8 comme cadre photo numérique, Amazon propose une version spécialisée appelée Echo Show 8 Photos Edition pour 10 $ supplémentaires.

Dans l’ensemble, l’Echo Show 8 de troisième génération constitue une mise à niveau intéressante, en particulier pour ceux qui cherchent à entrer dans le monde des maisons intelligentes ou à étendre leur configuration existante. Avec ses capacités avancées de maison intelligente, sa qualité sonore améliorée et son interface utilisateur améliorée, il offre un excellent rapport qualité-prix. Que vous soyez un passionné de technologie ou un utilisateur occasionnel, le nouvel Echo Show 8 impressionnera à coup sûr par sa polyvalence et ses performances.

QFP

1. Puis-je utiliser les widgets sur l’ancien Echo Show 8 ?

Oui, les widgets seront également disponibles sur l'Echo Show 8 de deuxième génération.

2. Quels protocoles de maison intelligente le nouvel Echo Show 8 prend-il en charge ?

Le nouvel Echo Show 8 fonctionne comme un hub Zigbee et un routeur de bordure Thread, en plus d'être un contrôleur Matter et un hub Sidewalk.

3. Quelle est la qualité sonore par rapport aux modèles précédents ?

L'Echo Show 8 de troisième génération est doté d'un système de haut-parleurs et d'un son spatial repensés, ce qui entraîne une qualité sonore considérablement améliorée.

4. Puis-je personnaliser les notifications et les suggestions sur Echo Show 8 ?

Oui, vous pouvez personnaliser l'appareil pour désactiver les notifications et suggestions inutiles, créant ainsi une expérience utilisateur propre et sans encombrement.

5. Existe-t-il une version de l'Echo Show 8 spécifiquement pour l'affichage de photos ?

Oui, Amazon propose une version spécialisée appelée Echo Show 8 Photos Edition, optimisée pour une meilleure expérience de cadre photo.