The Day Before fait face à un lancement rocheux sur Steam avec des problèmes de serveur et de performances

La sortie très attendue de The Day Before sur Steam a été déçue car les joueurs rencontrent divers problèmes de serveur et de performances. De nombreux utilisateurs ont inondé la page Steam du jeu de critiques négatives, exprimant leur frustration face à l'étiquetage du jeu comme MMO en monde ouvert alors qu'il s'agit en réalité davantage d'un jeu de tir à extraction.

De nombreux joueurs ont signalé des problèmes tels que des personnages tombant sur la carte et l'impossibilité de démarrer le jeu en raison de serveurs surchargés. La surcharge des serveurs a été reconnue par le développeur FNTASTIC, qui a admis que les serveurs nord-américains se remplissaient trop rapidement.

Cependant, les joueurs ne sont pas les seuls à être mécontents des problèmes de serveur. Certains utilisateurs ont souligné que les zombies du jeu, bien qu'ils soient un aspect central, n'ont pas la présence menaçante attendue d'un jeu de zombies. Cela atténue encore davantage l'expérience de jeu des joueurs.

Le plus préoccupant est peut-être la réponse du développeur aux commentaires négatifs. Le serveur officiel The Day Before Discord a temporairement verrouillé les canaux de discussion en raison de la toxicité écrasante qu'ils sont incapables de gérer efficacement. Cette décision a été prise pour laisser le temps aux choses de se calmer et pour acheminer les rapports de bugs directement à l'équipe de développement. Les modérateurs déclarent que la résolution des bugs majeurs et la mise en place de correctifs cruciaux sont leur priorité absolue, et un correctif est déjà en préparation.

IGN a contacté FNTASTIC pour obtenir ses commentaires, et les joueurs attendent avec impatience de nouvelles mises à jour et améliorations de The Day Before. Malgré un lancement difficile, les joueurs dévoués espèrent que le développeur résoudra les problèmes et exploitera le véritable potentiel du jeu.

