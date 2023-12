La controverse entoure la veille de la sortie alors que les joueurs critiquent les problèmes de serveur

Un jeu en monde ouvert qualifié de MMO, The Day Before, a récemment fait ses débuts sur Steam en accès anticipé. Cependant, la sortie du jeu a été loin d'être fluide, car les joueurs expriment leur déception et leur frustration face à divers problèmes de serveur et de performances. Les critiques négatives ont inondé la page Steam du jeu, les joueurs remettant en question son véritable genre.

Selon un avis d'utilisateur, le jeu semble être davantage un jeu de tir à extraction qu'une expérience de monde ouvert promise. Les joueurs ont rencontré de nombreux bugs et problèmes, tels que des personnages tombant à travers la carte juste après la cinématique d'ouverture. Un collègue a même mis en ligne une vidéo présentant ce fameux bug, ajoutant encore aux problèmes du jeu.

Malheureusement, des problèmes de serveur ont aggravé les problèmes. De nombreux joueurs ont exprimé leur frustration en ligne, incapables même d'accéder au jeu en raison de serveurs surchargés. FNTASTIC, le développeur du jeu, a reconnu la surcharge des serveurs mais a rassuré les joueurs sur le fait que les serveurs fonctionnent, même s'ils se remplissent rapidement.

Au-delà des problèmes techniques, les joueurs ont également fait part de leurs inquiétudes concernant l’expérience terne des zombies. Bien qu'il s'agisse d'un jeu de zombies, les morts-vivants semblent loin d'être menaçants, ce qui diminue l'immersion globale du jeu.

Les critiques ont tellement submergé les développeurs qu'ils ont été obligés de verrouiller les discussions sur la plupart des canaux de serveur du site officiel The Day Before Discord. Le niveau élevé de toxicité et la modération continue ont entravé le rapport de bogues et la résolution de problèmes majeurs. Un prochain patch est en préparation, mais il reste à voir s'il sauvera la réputation du jeu.

IGN a contacté FNTASTIC pour commentaires, mais aucune réponse n'a été reçue au moment de la rédaction.

En résumé, la sortie de The Day Before sur Steam a été entachée d'importants problèmes de serveur et de performances, conduisant à des critiques négatives des joueurs. Le véritable genre du jeu a été remis en question, certains joueurs le qualifiant de jeu de tir à extraction plutôt que de MMO en monde ouvert. FNTASTIC est confronté à des difficultés à gérer les critiques et la toxicité accablantes, ce qui a entraîné un verrouillage temporaire des canaux de discussion sur leur serveur Discord officiel.

