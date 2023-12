Explorer l'histoire fascinante des billets de 1976 $ de 2

Tout au long de l’histoire, les États-Unis ont publié divers objets commémoratifs pour célébrer des étapes importantes. Un exemple significatif en est le billet de 1976 $ de la Réserve fédérale de la série 2, introduit à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance américaine. Ce billet de 2 $ présentait au verso un motif qui continue d’être utilisé aujourd’hui, ce qui en fait un choix populaire parmi les collectionneurs de papier-monnaie.

Le billet de 2 $ du bicentenaire était l'un des nombreux produits numismatiques émis pour marquer cette occasion. La Monnaie des États-Unis a publié une série de médailles à partir de 1972 et, en 1973, le président Richard M. Nixon a autorisé les dessins commémoratifs sur les pièces d'un quart, d'un demi-dollar et d'un dollar. De plus, une double date a été ajoutée à ces coupures frappées en 1975 et 1976.

À la fin de 1975, le Bureau of Engraving and Printing (BEP) a annoncé qu'il produirait des billets de la Réserve fédérale de 1976 $ de la série 2 en hommage au bicentenaire des États-Unis. Ces billets comportaient une gravure représentant la signature de la Déclaration d'indépendance, ce qui en faisait un ajout unique à la série des billets de 2 $. Il est important de noter que même si le design a été inspiré par le bicentenaire, cette série particulière n'était pas une émission commémorative mais plutôt un élément permanent du papier-monnaie en circulation américain.

Le design du visage de la série 1976 $2 FRN est resté pratiquement inchangé, à l'exception du sceau du Trésor et des numéros de série, qui étaient verts. Cependant, le design arrière a subi une refonte complète. La représentation traditionnelle du Monticello de Thomas Jefferson a été remplacée par une reproduction du tableau de John Trumbull intitulé « Déclaration d'indépendance ».

Le billet de 2 dollars du bicentenaire n'était pas la première fois que le tableau de Trumbull apparaissait sur du papier-monnaie américain. En 1863, il figurait au verso des billets de 100 $ de la Banque Nationale. Pour le bicentenaire, le tableau a été divisé en quatre sections, chaque section étant imprimée sur l'un des quatre timbres commémoratifs émis.

Au total, 590,720,000 1976 2 billets de 1978 $ du bicentenaire de la série 1935 ont été imprimés et leur production a pris fin en XNUMX. Ces billets portent les signatures du secrétaire au Trésor William E. Simon et de la trésorière Francine Irving Neff. Parmi les variantes les plus rares figurent les billets Star, le Friedberg-XNUMX-J* étant le plus rare de cette série.

Malgré l'espoir que le billet de 2 dollars serait plus largement accepté dans le commerce et réduirait potentiellement la demande de billets de 1 dollar de la Réserve fédérale, ces billets n'ont pas largement circulé. En fait, dans certaines régions, les tentatives de dépenser des billets de 2 dollars dans des commerces de détail ont même abouti à des arrestations. Cependant, la majorité des billets de 1976 $ de la série 2 sont abondants et abordables.

La sortie des billets de la Réserve fédérale de 1976 $ de la série 2 a également inspiré un mariage intéressant de passe-temps notaphiles et philatéliques. De nombreuses personnes ont apporté ces billets aux bureaux de poste le jour de leur sortie, y ont apposé des timbres directement et ont fait annuler les timbres. Bien que ces billets estampillés n'aient pas de valeur significative au-delà de leur valeur nominale, les collectionneurs peuvent rechercher des billets provenant d'endroits spécifiques qui ont une signification personnelle pour eux.

Les billets de 1976 $ du bicentenaire de la série 2 peuvent également être trouvés dans divers produits de la Monnaie américaine, tels que l'ensemble de pièces et de devises du 1994e anniversaire de Thomas Jefferson de 250. Actuellement, Paper Money Guaranty (PMG) rapporte un total de 18,462 1976 événements de notation pour les billets de 2 $ de la série 12 du bicentenaire provenant des 5,538 banques de la Réserve fédérale, dont XNUMX XNUMX billets Star.

Que vous soyez un collectionneur ou simplement intéressé par l'histoire de la monnaie américaine, les billets de 1976 $ de la série 2 constituent un élément fascinant du patrimoine numismatique américain. Alors, gardez un œil sur ces factures ; vous ne savez jamais quand vous pourriez en tomber sur un en circulation ou le trouver dans un ensemble de collection unique.