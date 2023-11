Les meilleurs moments pour acheter des jeux de société tout au long de l’année

By

Si vous êtes un passionné de jeux de société, vous connaissez le plaisir de trouver des offres intéressantes sur vos jeux préférés. Bien que le Black Friday et le Cyber ​​Monday soient connus pour leurs offres de jeux de société à prix réduit, il y a d'autres moments tout au long de l'année à garder à l'esprit. Voici quelques moments alternatifs pour réaliser d’excellentes économies sur les jeux de société.

Amazon Prime Day

Amazon Prime Day est un événement qui mérite d'être marqué sur votre calendrier si vous recherchez des offres de jeux de société. Cette vente annuelle a généralement lieu en juin ou juillet et est exclusive aux membres Prime. Alors que d’autres détaillants peuvent proposer des offres concurrentes, Amazon est votre meilleur choix pour trouver une large gamme de jeux à prix réduit. Pensez à dresser une liste des jeux de société que vous souhaitez acheter et établissez un budget pour tirer le meilleur parti de cet événement. Vous pouvez également utiliser des outils comme camelcamelcamel pour suivre les fluctuations de prix et décider s'il est préférable d'acheter pendant le Prime Day ou d'attendre le Black Friday.

Premier jour d'octobre

Amazon organise également un deuxième Prime Day en octobre appelé Prime Big Deal Days ou Prime Day 2. Cette vente de 48 heures sert d'aperçu pour les prochaines offres du Black Friday. C'est une excellente occasion de vérifier si des jeux de société que vous avez manqués lors du premier Prime Day sont disponibles. De plus, c'est l'occasion d'avoir un aperçu des offres du Black Friday.

Ventes aux détaillants

Des jeux de société peuvent être trouvés en vente tout au long de l’année chez divers détaillants. Amazon propose fréquemment des offres aléatoires sur les jeux de société, il est donc sage de garder un œil sur leurs prix. D'autres magasins comme Target, GameStop, Walmart et même Barnes and Noble correspondent ou rivalisent souvent avec les offres de jeux de société d'Amazon. Restez informé des meilleures offres de jeux de société en suivant IGN Deals sur Twitter ou en consultant régulièrement leur récapitulatif des meilleures offres de jeux de société.

N'oubliez pas de planifier à l'avance, de dresser une liste de souhaits et de comparer les prix chez différents détaillants. Les jeux de société peuvent se vendre rapidement lors des événements de vente, alors assurez-vous d'obtenir la meilleure offre avant de faire un achat. Bon jeu !

Sources : IGN (URL : ign.com)

QFP

1. Existe-t-il d'autres événements commerciaux où je peux trouver des offres sur les jeux de société ?

Oui, outre le Black Friday et le Cyber ​​Monday, vous pouvez trouver des réductions sur les jeux de société pendant Amazon Prime Day et October Prime Day.

2. Dois-je être membre d'Amazon Prime pour accéder aux offres Prime Day ?

Oui, Amazon Prime Day est réservé aux membres Prime.

3. Quels détaillants proposent souvent des jeux de société en vente tout au long de l'année ?

Des détaillants comme Amazon, Target, GameStop, Walmart et Barnes and Noble proposent fréquemment des offres de jeux de société.

4. Comment puis-je suivre les fluctuations de prix sur Amazon ?

Vous pouvez utiliser des outils tels que camelcamelcamel, qui fournit des graphiques d’historique des prix pour les produits Amazon, vous aidant ainsi à déterminer le meilleur moment pour acheter.

5. Comment puis-je rester informé des dernières offres de jeux de société ?

Vous pouvez suivre IGN Deals sur Twitter ou consulter leur récapitulatif des meilleures offres de jeux de société pour les dernières mises à jour.