Sam's Club offre d'importantes économies sur les essentiels de la pâtisserie de décembre

By

Sam's Club répond à tous vos besoins en matière de pâtisserie des Fêtes grâce à ses incroyables économies instantanées de décembre. Non seulement vous pouvez trouver des réductions sur les produits essentiels de la pâtisserie comme les biscuits, les brownies et les cupcakes, mais de nombreux autres produits alimentaires sont également disponibles pour moins de 10 $. Si votre budget est serré, Sam's Club est l'endroit où aller pour des offres incroyables.

Commencez votre journée du bon pied avec un bol de mini-blés givrés. Ces céréales prêtes à manger regorgent de bienfaits des grains entiers et sont présentées dans une boîte de 55 onces avec deux sacs. Ajoutez votre lait préféré et savourez un petit-déjeuner nutritif et délicieux.

Pour les amateurs de café, Sam's Club propose du café moulu torréfié classique Folgers. Cette boîte de 43.5 onces contient du café de torréfaction moyenne avec une saveur riche et douce. Il est compatible avec diverses cafetières, vous pouvez donc préparer une tasse fraîche chaque fois que vous avez besoin d'un remontant.

Si vous aimez le sucré, ne manquez pas les Pop-Tarts givrées à la cassonade et à la cannelle. Cette offre s’applique uniquement à la saveur populaire de cassonade givrée et de cannelle. La boîte contient 48 viennoiseries grillées, parfaites pour des petits déjeuners rapides ou des collations sur le pouce.

L'aérosol de cuisson est un incontournable pour toute cuisine, et Sam's Club vous propose l'aérosol de cuisson Pam Original. Ce paquet comprend deux canettes de 12 onces d’huile de cuisson antiadhésive et sans gras. Il est parfait pour faire frire des œufs, ajouter des ingrédients aux casseroles, et bien plus encore.

Faites preuve de créativité dans la cuisine avec les céréales de riz, de blé et de maïs Chex. Ce pack comprend trois variétés de céréales Chex, vous donnant la possibilité de choisir votre préférée. Utilisez-les pour le petit-déjeuner ou créez un délicieux mélange original Chex Party.

Pour ceux qui ne consomment pas de gluten, Sam's Club propose des craquelins multi-grains Crunchmaster à 5 graines. Ces crackers certifiés sans gluten sont composés d'un mélange d'huile d'olive, de sésame, d'amarante, de lin, de chia et de quinoa. Ils sont livrés dans des sacs frais et sont parfaits pour les plateaux de fromages des Fêtes.

Offrez-vous l'irrésistible tartinade aux noisettes Nutella. Ce paquet comprend deux pots de 26.5 onces de tartinade crémeuse aux noisettes et au cacao. Les possibilités sont infinies avec Nutella, des sapins de Noël pâtissiers aux biscuits au fudge et aux cheesecakes.

Si vous prévoyez une réunion ou si vous aimez simplement grignoter, les Snack Stacks Club Crackers de Kellogg's sont un excellent choix. Ce paquet contient 24 paquets de craquelins au beurre feuilletés originaux. Ils sont parfaits pour accompagner des planches de charcuterie, des soupes et des trempettes.

Gagnez du temps pendant la période des fêtes chargée avec le pot de pâte à biscuits aux pépites de chocolat Pillsbury. Ce pot de pâte donne 76 biscuits aux pépites de chocolat, vous permettant de vous concentrer sur la préparation d'autres biscuits à partir de zéro.

Pour des biscuits au sucre faciles et délicieux, le mélange à biscuits au sucre Betty Crocker est un incontournable. Ajoutez simplement de la farine, du beurre fondu et un œuf au mélange et vous obtiendrez des biscuits parfaits en un rien de temps. Le mélange est livré avec cinq pochettes.

Offrez-vous des brownies riches et décadents avec le mélange de brownies au fudge triple chocolat de Betty Crocker Hershey. Ce mélange comprend des pépites de chocolat, des morceaux de chocolat et du cacao noir hollandais, vous offrant une gâterie vraiment gourmande.

Si vous êtes un fan des saucisses à cocktail à la mijoteuse, les saucisses fumées Hillshire Farm Lit'l Smokies sont un achat incontournable. Ce paquet comprend 48 onces de saucisses fumées miniatures, parfaites pour les réunions de vacances.

Le mélange à crêpes et à pâtisserie Bisquick Original est un incontournable polyvalent du garde-manger. Ce paquet de 96 onces peut être utilisé pour faire des crêpes, des croûtes à tarte, des boulettes de saucisses et bien plus encore. Faites preuve de créativité dans la cuisine avec Bisquick.

Enfin, n’oubliez pas le mélange de soupe et de trempette Lipton Onion Recipe. Avec ce mélange, vous pouvez créer de délicieuses trempettes de fête, assaisonner des hamburgers et ajouter de la saveur aux plats à la mijoteuse comme le rôti et le poulet.

Rendez-vous au Sam's Club dès aujourd'hui pour profiter de ces économies incroyables et faire le plein de tous vos essentiels de pâtisserie pour les fêtes. Ne manquez pas ces offres incroyables !

En savoir plus dans l'histoire Web : Sam's Club offre d'importantes économies sur les essentiels de la pâtisserie de décembre