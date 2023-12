2023 : une année spectaculaire pour les RPG

Résumé : L'année 2023 a vu naître une multitude de sorties très attendues dans le genre RPG, offrant aux fans un festin d'expériences de jeu diverses. Même si certains jeux ont reçu plus d’attention que d’autres, ce fut dans l’ensemble une année remarquable.

Le célèbre Starfield et sa communauté dédiée

Starfield de Bethesda, un voyage dans l'espace tant attendu, a peut-être passé moins de temps sous les projecteurs que prévu, mais il a quand même conquis le cœur de nombreux passionnés de RPG. Malgré sa nature tentaculaire et sa confusion occasionnelle, ce RPG de science-fiction est devenu un travail d'amour pour le réalisateur Todd Howard et son équipe. Le mélange unique d'exploration et d'hommage de Starfield aux films de science-fiction et à la littérature a captivé les joueurs. Il a également favorisé une communauté dévouée qui a construit avec passion des navires, créé des avant-postes et dévoilé ses secrets. Starfield a réalisé les rêves des fans qui aspiraient à une expérience RPG triple A inspirée de Star Trek.

Diablo IV : Le retour de l'horreur sanglante

Diablo IV a fait un retour triomphal aux racines horribles et sombres de la série, gagnant des éloges considérables pour ses combats finement réglés, ses options de personnalisation étendues, ses graphismes époustouflants et sa base solide pour les services en direct. Alors que le déploiement de la saison 1 a fait l'objet de critiques, la réactivité de Blizzard et la saison 2 qui a suivi ont amélioré la position du jeu auprès des fans. Diablo IV a offert une expérience coopérative exceptionnelle sur PC et consoles, évoquant la nostalgie de l'âge d'or de Blizzard. Avec des extensions à l'horizon, Diablo IV donne aux joueurs des raisons d'être optimistes quant à l'avenir de Blizzard en 2024.

Sea of ​​Stars : un RPG au tour par tour confortable

Sea of ​​Stars de Sabotage Studios a adopté l'esprit des RPG classiques développés pour la Super Nintendo et la PlayStation. Cet hommage aux RPG 16 bits a offert aux joueurs une aventure saine et confortable avec un casting réconfortant, des combats au tour par tour engageants et une bande-son délicieuse. Bien qu'il ait pu être terminé en 30 heures environ, le jeu a laissé une impression durable avec ses visuels époustouflants et son gameplay charmant. Sea of ​​Stars a prouvé qu'une expérience RPG simple peut toujours captiver les joueurs dans un genre rempli de mondes complexes.

Octopath Traveler 2 : Un voyage à travers des personnages mémorables

Octopath Traveler 2 s'appuie sur le succès de son prédécesseur, offrant une aventure plus grandiose remplie de personnages inoubliables, d'une écriture exceptionnelle et d'une autre bande-son phénoménale. Cet hommage aux RPG 16 bits classiques a conquis le cœur des fans dévoués de RPG, qui l'ont salué comme leur jeu de l'année. Le style artistique HD-2D unique du jeu, combiné à des récits entrelacés, a offert aux joueurs une expérience véritablement unique. De l'extraordinaire clerc sarcastique Temenos à ses visuels époustouflants, Octopath Traveler 2 illustre le dévouement de Square Enix à célébrer l'histoire du RPG.

Dans Stars and Time : un hommage décalé à Earthbound et Undertale

Dans Stars and Time, un RPG fortement influencé par Earthbound et Undertale, a apporté une touche de bizarrerie au mélange. Alors que le protagoniste Siffrin naviguait dans une aventure apparemment ordinaire, le jeu révélait une boucle temporelle remplie de surprises. Le jeu offrait un mélange unique d’histoire, de gameplay et de visuels charmants, engageant les joueurs dans une expérience RPG extraordinaire.

2023 s’est vraiment imposée comme une année remarquable pour les passionnés de RPG, introduisant une gamme diversifiée de jeux répondant à différents goûts et préférences. Des grandes aventures spatiales aux voyages intimistes au tour par tour, cette année a mis en valeur la capacité du genre à donner vie à une narration immersive et à un gameplay engageant.