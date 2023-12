2023 : une année de RPG inoubliables

Résumé : L'année 2023 a vu la sortie de plusieurs RPG incroyables qui ont captivé les joueurs du monde entier. De l'exploration spatiale aux batailles démoniaques et aux aventures nostalgiques, ces jeux offraient des expériences uniques aux joueurs de tous types.

Starfield : Un voyage à travers les étoiles

Le jeu très attendu de Bethesda, Starfield, a emmené les joueurs dans une aventure tentaculaire à travers l'espace. Malgré quelques critiques mitigées, il était indéniable que le jeu était un travail d’amour. Avec son hommage à la science-fiction et son scénario captivant, Starfield offrait une expérience unique que les fans attendaient avec impatience.

Diablo IV : un retour aux racines de la série

Diablo IV a fait un retour triomphal aux origines sombres et sanglantes de la série bien-aimée. Le jeu a reçu des éloges pour ses combats finement réglés, ses options de personnalisation étendues et ses graphismes époustouflants. Malgré un déploiement quelque peu difficile de la saison 1, Blizzard a réussi à reconquérir ses fans avec la saison 2 et continue d'améliorer le jeu en fonction des commentaires des joueurs.

Sea of ​​Stars : un RPG au tour par tour confortable

Offrant un délicieux hommage aux RPG classiques, Sea of ​​Stars a charmé les joueurs par son atmosphère chaleureuse et optimiste. Développée par Sabotage Studios, cette aventure au tour par tour présentait un système de combat engageant, des personnages mémorables et une magnifique bande-son composée par Yasunori Mitsuda.

Octopath Traveler 2 : Une aventure nostalgique continue

S'appuyant sur le succès de son prédécesseur, Octopath Traveler 2 a conquis le cœur des fans de RPG avec ses personnages mémorables, son écriture captivante et son style artistique charmant connu sous le nom de HD-2D. Avec de multiples intrigues qui se croisent et une bande-son incroyable, le jeu est devenu un favori parmi les passionnés de RPG.

In Stars and Time : une expérience insolite et mémorable

S'inspirant de jeux bien-aimés comme Earthbound et Undertale, In Stars and Time proposait une aventure RPG unique et décalée. Les joueurs ont suivi le protagoniste Siffrin alors qu'il se retrouvait piégé dans une boucle temporelle, dévoilant une histoire captivante pleine d'humour et de charme.

Lorsque nous revenons sur 2023, il est clair que l’année a été remplie de RPG remarquables qui ont laissé une impression durable sur les joueurs. Des voyages spatiaux épiques aux hommages nostalgiques et aux récits captivants, ces jeux offraient des expériences dont on se souviendra pendant des années. Que vous préfériez explorer le cosmos ou vous lancer dans une aventure douillette, il y en avait pour tous les fans de RPG en 2023.