Les meilleurs RPG de 2023 : une année d'aventures épiques

Résumé : L'année 2023 a été remarquable pour le genre RPG, avec une gamme diversifiée de jeux captivant les joueurs du monde entier. Des mondes ouverts tentaculaires aux classiques au tour par tour, ces RPG proposaient des aventures palpitantes, des personnages mémorables et des bandes sonores époustouflantes.

Finaliste : Starfield – Un travail d'amour de Bethesda

Starfield, le RPG spatial très attendu de Bethesda, n'a peut-être pas reçu autant d'attention que prévu, mais il a laissé une impression durable. Malgré ses défauts, le jeu a mis en valeur le dévouement du réalisateur Todd Howard et de son équipe. Avec son hommage à la science-fiction et ses moments mémorables, Starfield a conquis le cœur des fans, offrant une expérience unique qui a réalisé les rêves des passionnés de Star Trek.

Finaliste : Diablo IV – Un retour aux sombres origines de la série

Diablo IV a fait un retour triomphal aux racines de la franchise, offrant des combats finement réglés, de nombreuses options de personnalisation et des visuels impressionnants. Bien que le déploiement de la saison 1 ait été critiqué, Blizzard a réussi à regagner la confiance des fans avec la saison 2 et son approche réactive des commentaires. Diablo IV est l'un des meilleurs RPG de l'année, offrant une expérience coopérative immersive aux joueurs sur PC et console.

Finaliste : Sea of ​​Stars – Une aventure confortable au tour par tour

Contrairement à Diablo IV, Sea of ​​Stars offrait une expérience RPG au tour par tour chaleureuse et charmante. Développé en hommage aux RPG classiques, ce jeu a plongé les joueurs dans un monde cosy avec des personnages attachants et une bande-son fantastique. Avec son système de combat captivant et sa narration délicieuse, Sea of ​​Stars a prouvé que la simplicité est parfois la clé d'une aventure mémorable.

Finaliste : Octopath Traveler 2 – Un grand hommage à l'histoire du RPG

Octopath Traveler 2 a poursuivi l'héritage de son prédécesseur, offrant une aventure tentaculaire remplie de personnages mémorables et d'une écriture exceptionnelle. Célébrant l'âge d'or des RPG 16 bits, ce jeu a captivé les amateurs de RPG avec son superbe style artistique HD-2D et ses histoires complexes entrelacées. Square Enix a rendu hommage à l'histoire du RPG en écrivant une lettre d'amour aux fans du monde entier.

Finaliste : In Stars and Time – Traditions originales et boucles sans fin

In Stars and Time s'est inspiré d'Earthbound et Undertale, offrant une expérience RPG unique qui a ravi les joueurs. Le charmant protagoniste, Siffrin, s'est retrouvé piégé dans une boucle temporelle, dévoilant une histoire captivante. Ce jeu a apporté une nouvelle vision du genre, combinant nostalgie et mécaniques de jeu innovantes.

En conclusion, 2023 a été une année remplie d’aventures épiques dans le genre RPG. De l’immensité de l’espace aux batailles agréables au tour par tour, ces jeux offraient quelque chose à tous les passionnés de RPG. Qu'ils explorent des galaxies inconnues ou se lancent dans un voyage nostalgique, les joueurs ont vécu des expériences inoubliables dans ces meilleurs RPG de l'année.