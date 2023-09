Émissions de télévision et films cachés sur Prime Video

By

Ces dernières années, Amazon Prime Video est devenu un acteur majeur du secteur du streaming, proposant une large gamme de contenus à ses abonnés. Même s’il ne reçoit pas autant d’attention que ses concurrents comme Netflix et HBO Max, Prime Video possède sa part de joyaux cachés qui sont souvent négligés. Des sagas policières captivantes aux drames internationaux et aux séries de téléréalité, il y en a pour tous les goûts sur Prime Video.

L’un des joyaux cachés de Prime Video est la série occidentale « The English ». Avec Emily Blunt, la série suit une Anglaise aristocratique cherchant à se venger de la mort de son enfant. Il emmène les téléspectateurs dans une course-poursuite à travers le paysage violent de l’Amérique centrale des années 1890.

Pour ceux qui préfèrent les séries téléréalité, « Jinny's Kitchen » offre une évasion tranquille. Se déroulant à Bacalar, au Mexique, la série suit l'acteur sud-coréen Park Seo-joon et son ami Kim Tae-hyung (alias V) de BTS alors qu'ils dirigent un restaurant de cuisine de rue coréen. Il s'agit d'une série sereine et qui donne envie de voyager et qui offre un répit paisible dans la vie quotidienne.

Si vous préférez les drames policiers, « ZeroZeroZero » est un incontournable. Basée sur un livre de Roberto Saviano, la série suit le voyage d'une cargaison de cocaïne à travers six pays et trois continents. Il s'agit d'un drame policier tentaculaire qui plonge dans les complexités du commerce international de la drogue.

Pour une option plus légère, « Class of 07 » propose une version humoristique du genre des retrouvailles de lycée. Cette série australienne suit un groupe de femmes se remémorant leurs années dramatiques au lycée alors que le monde extérieur est littéralement confronté à la fin du monde à cause du changement climatique.

Les fans de science-fiction apprécieront « Paper Girls », qui rappelle la série populaire « Stranger Things ». Basée sur les romans graphiques de Brian K. Vaughan, la série suit quatre filles de papier qui se retrouvent entraînées dans une bataille entre des voyageurs temporels en guerre. Transportés dans le futur, ils doivent trouver le chemin du retour tout en étant pourchassés par une faction militante.

Enfin, « Outer Range » combine des éléments d’un drame familial avec des éléments surnaturels. Se déroulant dans une petite ville, la série suit la famille Abbott alors qu'elle fait face à la disparition de sa belle-fille et à l'arrivée d'un mystérieux vide noir. Des secrets et des tensions se dévoilent alors qu'ils luttent pour protéger leurs terres et percer les mystères qui les entourent.

Bien que Prime Video n'ait peut-être pas le même niveau de cohérence que les autres services de streaming, ces joyaux cachés prouvent qu'il vaut la peine d'être exploré. Alors la prochaine fois que vous chercherez quelque chose de nouveau à regarder, donnez une chance à ces séries et films sous-estimés sur Prime Video.

