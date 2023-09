Les meilleurs jeux pour couples sur PlayStation Plus Extra

Vous recherchez des jeux amusants et interactifs à jouer avec votre moitié ? Cherchez pas plus loin. Nous avons dressé une liste des meilleurs jeux pour couples sur PlayStation Plus Extra. Ces jeux sont parfaits pour les expériences coopératives et solo, vous permettant de passer du temps de qualité ensemble tout en explorant des récits passionnants, en résolvant des énigmes et en participant à des compétitions amicales.

Le premier sur notre liste est « Thomas Was Alone », un jeu de réflexion solo qui peut être joué à deux. Résoudre les énigmes ensemble n'est pas seulement très amusant, mais cela renforce également le travail d'équipe et les compétences en communication. De plus, le jeu peut être terminé en quelques heures seulement, ce qui en fait un choix parfait pour une soirée décontractée.

La prochaine étape est « Erica », un jeu FMV (full motion video) qui offre une expérience de thriller interactive. Jouer en couple vous permet de faire des choix ensemble et de voir leur impact sur l'issue de l'histoire. C'est comme regarder un film ensemble, mais avec l'excitation supplémentaire de pouvoir façonner le récit.

Pour les amateurs d’horreur, « Dead By Daylight » est un jeu multijoueur qui peut se jouer en couple. Jouez un match à tour de rôle et soutenez-vous mutuellement en agissant comme une deuxième paire d'yeux. Que vous soyez le tueur ou le survivant, avoir un partenaire à vos côtés ajoute une couche supplémentaire d'excitation et un avantage stratégique.

Si vous recherchez une compétition amicale, « Hotshot Racing » est un excellent choix. Ce jeu de course d'arcade propose un mode écran partagé, vous permettant de vous affronter sur différentes pistes. C'est coloré, excitant et fera certainement ressortir votre esprit de compétition.

"Moving Out 2" est un jeu fou sur l'emballage et le déballage lors d'un déménagement. Conçu pour le jeu coopératif, ce jeu nécessite une communication efficace et un travail d'équipe. Préparez-vous à des moments hilarants en naviguant dans le chaos du déménagement des meubles ensemble.

« Sackboy : A Big Adventure » est un délicieux jeu de plateforme en 3D qui est encore meilleur lorsqu'il est joué en couple. Certains niveaux ne peuvent être complétés qu'en coopération sur canapé, soulignant le besoin de collaboration et de coopération. Cette adorable aventure est une joie à vivre du début à la fin.

Enfin et surtout, « Trials Fusion » est un jeu solo parfait pour jouer à tour de rôle. Affrontez-vous pour réaliser le meilleur temps sur des pistes difficiles, ou riez ensemble en accumulant des centaines d'échecs dans les niveaux les plus difficiles.

Ces jeux sont tous disponibles sur PlayStation Plus Extra et offrent un large éventail d’expériences dont les couples peuvent profiter. Que vous résolviez des énigmes, fassiez des choix, couriez les uns contre les autres ou travailliez ensemble, ces jeux offrent des heures de divertissement et d'opportunités de création de liens pour les couples.

