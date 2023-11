L'évolution du Black Friday : d'une seule journée à une semaine de shopping extravagante

By

Le Black Friday, phénomène de shopping populaire aux États-Unis, a longtemps été associé à des foules folles, à des ouvertures de magasins tôt le matin et à des offres imbattables. Se déroulant traditionnellement le lendemain de Thanksgiving, le Black Friday marque depuis des décennies le début officieux de la saison des achats des Fêtes. Cependant, ces dernières années, le paysage de cet événement annuel s’est radicalement transformé.

Cette année, le Black Friday aura lieu le 24 novembre, offrant aux acheteurs la possibilité de bénéficier de réductions incroyables en ligne et dans les magasins physiques. Même si le Black Friday revêt toujours une grande importance, son influence s'est étendue pour englober une semaine entière de frénésie de shopping connue sous le nom d'événement Cyber ​​5.

L'événement Cyber ​​5 s'étend du Black Friday, suivi du Small Business Saturday et du Cyber ​​Sunday/Monday, et se termine enfin par Giving Tuesday. Chaque jour de cette extravagance de shopping prolongée a son propre thème unique, répondant aux différentes préférences et expériences des consommateurs. Alors que le Black Friday reste le jour des remises importantes chez les détaillants populaires, le Small Business Saturday encourage les acheteurs à soutenir les entreprises locales. Cyber ​​Sunday/Monday se concentre sur les détaillants en ligne comme Amazon, proposant des offres exclusives aux acheteurs en ligne. Enfin, Giving Tuesday offre aux consommateurs la possibilité de redonner, en mettant l'accent sur les dons caritatifs.

Un détaillant, Newegg, a adopté la nature évolutive du Black Friday en prolongeant son événement de vente jusqu'au 25 novembre. Ils offrent même une garantie de prix Black Friday, garantissant que les clients recevront un remboursement automatique si le prix de leur article acheté baisse avant le 25.

L'évolution du Black Friday en une extravagance de shopping d'une semaine reflète l'évolution des habitudes et des préférences des consommateurs. Alors que les achats en ligne gagnent en popularité et que la commodité joue un rôle important dans les décisions d’achat, les détaillants se sont adaptés en prolongeant leurs événements de vente et en proposant des offres alléchantes tout au long de la période Cyber ​​5.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le Black Friday ?

R : Le Black Friday est une journée de shopping populaire aux États-Unis, qui a lieu le lendemain de Thanksgiving. Il marque le début de la saison des achats des Fêtes et offre des rabais importants chez divers détaillants.

Q : Qu'est-ce que l'événement Cyber ​​5 ?

R : L'événement Cyber ​​5 fait référence à une semaine de shopping extravagante commençant par le Black Friday et se terminant par Giving Tuesday. Chaque jour de l'événement a son propre thème de vente, répondant aux différentes préférences des consommateurs.

Q : Comment fonctionne la garantie de prix du Black Friday de Newegg ?

R : La garantie de prix Black Friday de Newegg garantit que les clients seront remboursés de la différence si le prix de l'article acheté baisse avant le 25 novembre. Cela garantit aux clients le meilleur prix possible pendant la période de vente prolongée.