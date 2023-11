Nouvelles offres Apple pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday 2023

La période des fêtes approche à grands pas, il est donc temps de commencer à penser à votre liste de courses. Le Black Friday et le Cyber ​​Monday approchent à grands pas, ce qui signifie des remises importantes de la part de détaillants comme Amazon, Best Buy, Walmart, etc. Que vous cherchiez à acheter des cadeaux pour vos proches ou à vous offrir un nouveau gadget, il existe de nombreuses offres dont vous pourrez profiter.

L'une des marques les plus recherchées pendant la saison des achats est Apple. Connu pour ses appareils de haute qualité, il est rare de trouver des remises substantielles sur les produits Apple. Cependant, cette année, certaines offres intéressantes du Black Friday méritent votre attention.

Si vous envisagez un nouveau MacBook Air, Amazon offre une réduction de 200 $ sur le modèle 2023. Cet ordinateur portable élégant est doté d'un écran Liquid Retina de 15.3 pouces, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage SSD. Au prix réduit, c'est une bonne affaire pour tous ceux qui ont besoin d'un ordinateur portable puissant et compact.

Verizon propose également des offres intéressantes sur les appareils Apple. Échangez votre ancien appareil et obtenez gratuitement le nouvel Apple iPhone 15 Pro, en fonction de votre option de stockage préférée. De plus, Verizon offre jusqu'à 280 $ de réduction sur un iPad lorsque vous démarrez une nouvelle ligne. En prime, vous recevrez une Apple TV gratuite avec l'achat de votre téléphone, ainsi que six mois d'Apple One gratuits.

Pour les amateurs d’iPad, Best Buy propose de très bonnes affaires sur l’iPad mini. Cette tablette compacte est dotée d'un processeur A15, de 64 Go de stockage SSD, de 4 Go de RAM et d'un superbe écran Retina. Avec une réduction de 100 $, c'est une fantastique opportunité de mettre la main sur le dernier iPad mini.

Si vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil, Amazon offre une réduction de 60 $ sur les Apple AirPods Pro de 2e génération. Ces écouteurs offrent une qualité sonore incroyable et sont dotés de fonctionnalités avancées telles que la suppression active du bruit.

Pour les audiophiles, Best Buy propose une réduction de 70 $ sur les écouteurs Apple AirPods Max. Ces écouteurs supra-auriculaires offrent un son sans fil de premier ordre et présentent un design élégant et élégant.

Ce ne sont là que quelques-unes des premières offres Apple disponibles ce Black Friday et Cyber ​​​​Monday. Assurez-vous de garder un œil sur plus de réductions et revenez fréquemment pour les mises à jour sur les dernières offres. Bon shopping!

Questions Fréquentes

Qu'est-ce que le vendredi noir?

Le Black Friday est une journée de shopping populaire qui a lieu le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis. Il est connu pour ses remises massives et ses offres auprès de divers détaillants.

Quand est le Black Friday 2023?

Le Black Friday 2023 tombe le 24 novembre.

Les produits Apple sont-ils généralement en vente pendant le Black Friday ?

Les produits Apple ne bénéficient généralement pas de réductions importantes pendant le Black Friday. Cependant, certaines offres sont souvent disponibles, notamment sur les modèles plus anciens ou auprès de revendeurs agréés.

Puis-je trouver des offres sur les produits Apple en ligne ?

Oui, de nombreux détaillants proposent des offres en ligne pour le Black Friday, y compris les principales plateformes de commerce électronique comme Amazon. C'est un excellent moyen de profiter de réductions sans avoir à se rendre dans les magasins physiques.

Comment trouver les meilleures offres Apple ?

Pour trouver les meilleures offres Apple, il est important de comparer les prix de différents détaillants et de rechercher des réductions sur des sites Web réputés. Gardez un œil sur les détaillants Apple officiels et les revendeurs agréés pour des produits authentiques et un service fiable.

Y a-t-il des offres sur d’autres produits technologiques pendant le Black Friday et le Cyber ​​Monday ?

Absolument! Le Black Friday et le Cyber ​​Monday sont connus pour offrir des réductions sur une large gamme de produits technologiques, notamment les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les appareils intelligents pour la maison, etc. C'est le moment idéal pour trouver des bonnes affaires sur des marques populaires et mettre à niveau votre configuration technologique.