Préparez-vous pour les premières offres du Black Friday d'Amazon

By

Les offres du Black Friday 2023 d'Amazon devraient être officiellement lancées le 17 novembre, mais le détaillant propose déjà des premières ventes et des offres intéressantes pour lancer la saison des achats. À la suite de son événement Prime Big Deal Days le mois dernier, Amazon se joint désormais à d'autres grands détaillants pour proposer d'importantes économies au début du Black Friday.

Contrairement à Prime Day et Prime Big Deal Days, tout le monde peut acheter les offres Black Friday d'Amazon, bien que le détaillant propose des offres exclusives sur invitation uniquement pour les membres Prime. Les membres Prime ont également la possibilité de gagner 5 % de remise en argent sur tous les achats chez Amazon et Whole Foods en souscrivant à une carte Visa Signature Amazon Prime Rewards.

Voici quelques-unes des meilleures offres Amazon Black Friday que vous ne voulez pas manquer :

1. Amazon Fire TV Stick 4K Max – La dernière itération du Fire Stick avec 16 Go de stockage, parfaite pour diffuser des films et des émissions de télévision.

2. Bose QuietComfort Earbuds II – Profitez d’écouteurs antibruit de haute qualité avec jusqu’à six heures d’autonomie sur une seule charge.

3. Masques hydratants pour les yeux Grace & Stella – Combattez la sécheresse et les squames sous les yeux avec ces patchs rafraîchissants sous les yeux qui réduisent les poches et hydratent la peau.

4. Montre intelligente Fitbit Versa 4 – Restez au courant de vos objectifs de santé et de remise en forme avec cette montre intelligente polyvalente qui analyse diverses mesures de santé.

5. Kit de test ADN pour chien Embark – Découvrez la race de votre animal et recherchez des problèmes de santé potentiels à l'aide de ce kit complet de test ADN pour chien.

6. Aspirateur pivotant Bissell CleanView pour animaux de compagnie – Gardez votre maison propre et sans poils d'animaux avec cet aspirateur puissant conçu spécifiquement pour les propriétaires d'animaux.

7. Machine à café et expresso Nespresso VertuoPlus Deluxe – Savourez une délicieuse tasse de café ou d'espresso avec cette cafetière à portion individuelle et ce mousseur à lait pratiques.

8. Kasa Smart Plug HS103P – Prenez le contrôle de vos appareils à distance à l’aide de cette prise intelligente et de cette application compagnon préférées du personnel.

9. Friteuse à air Ninja AF161 Max XL – Cuisinez des repas croustillants et plus sains avec cette friteuse à air de grande capacité qui propose sept programmes à une touche.

10. Google Nest Learning Thermostat – Économisez de l'énergie et profitez d'un confort personnalisé avec ce thermostat intelligent qui apprend votre routine et s'ajuste en conséquence.

En plus de ces offres, Amazon propose également des réductions sur une large gamme d'autres produits, notamment des routeurs Wi-Fi, des décorations de vacances, des sonnettes Ring, des appareils Logitech, des appareils de streaming Fire TV, des produits pour maison intelligente Blink et des ustensiles de cuisine All-Clad.

Préparez-vous à profiter de ces offres incroyables et à démarrer votre saison de magasinage des Fêtes avec les premières économies du Black Friday d'Amazon.

QFP

Tout le monde peut-il acheter les offres Black Friday d'Amazon ?

Oui, tout le monde peut acheter les offres Black Friday d'Amazon, bien que certaines offres exclusives sur invitation uniquement soient disponibles pour les membres Prime.

Quels sont les avantages de souscrire à une carte Visa Signature Amazon Prime Rewards ?

Les membres Prime peuvent gagner 5 % de remise en argent sur tous les achats chez Amazon et Whole Foods en s'inscrivant à une carte Visa Signature Amazon Prime Rewards, en plus d'autres avantages.

Y a-t-il des premières ventes du Black Friday à surveiller sur Amazon ?

Oui, Amazon propose des ventes anticipées du Black Friday sur divers produits, notamment les routeurs Wi-Fi maillé eero, la décoration de vacances, les sonnettes et caméras Ring, les appareils Logitech, les appareils de streaming Fire TV, les sonnettes et caméras pour maison intelligente Blink et les ustensiles de cuisine All-Clad.