Nouvelles offres Black Friday pour les SSD compatibles PS5

La vente Amazon Black Friday a démarré en trombe, offrant aux joueurs une fantastique opportunité d'acquérir des disques SSD (SSD) de haute qualité compatibles PS5 à des prix imbattables. Actuellement, il existe deux offres exceptionnelles que vous ne devriez certainement pas manquer : le SSD Nextorage Japan 2 To pour seulement 99.99 $ et le SSD Silicon Power XS70 2 To pour seulement 95.97 $. Ces disques SSD sont non seulement abordables, mais offrent également des performances exceptionnelles.

Le SSD Nextorage Japan 2 To est un matériel remarquable qui répond à toutes les exigences de compatibilité PS5. Bénéficiant de vitesses de lecture et d'écriture séquentielles de 7300 6900 Mo/s et 5,600 XNUMX Mo/s, ce SSD dépasse de loin la recommandation minimale de XNUMX XNUMX Mo/s. De plus, il dispose d'un dissipateur thermique double face en aluminium, assurant un refroidissement optimal même lors de sessions de jeu intensives.

De l'autre, le SSD Silicon Power XS70 2 To démontre ses prouesses avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 7300 6800 Mo/s en lecture et 5 XNUMX Mo/s en écriture. Avec son robuste dissipateur thermique en aluminium préinstallé, ce SSD promet une excellente dissipation thermique, idéale pour maintenir des performances optimales sur votre PSXNUMX.

Il est intéressant de noter que Nextorage Japan a un parcours intrigant. Initialement créée par Sony en 2019 en tant que sous-division SSD, la société avait pour objectif de développer un SSD officiel pour la PS5. Cependant, les plans ont changé et Sony a cédé sa participation dans Nextorage Japan à Phison, un acteur renommé sur le marché des contrôleurs de mémoire à semi-conducteurs. L'expertise de Phison garantit que Nextorage Japan continue de fournir des SSD de pointe.

Si vous êtes un passionné de PlayStation à la recherche de l'offre SSD parfaite, gardez un œil sur les réductions à venir à l'approche du Black Friday. Des offres SSD plus intéressantes sont susceptibles d'émerger, et rassurez-vous, nous serons là pour vous mettre à jour avec les meilleures offres compatibles avec votre console PS5.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Ces SSD sont-ils compatibles avec la PS5 ?

Oui, le SSD Nextorage Japan 2 To et le SSD Silicon Power XS70 2 To sont spécialement conçus pour la console PS5 et sont entièrement compatibles.

2. Quels sont les avantages de ces SSD par rapport aux autres ?

Ces SSD offrent des performances exceptionnelles, avec des vitesses de transfert bien supérieures à l'exigence minimale recommandée pour la PS5. De plus, ils sont livrés avec des dissipateurs thermiques préinstallés pour garantir un refroidissement efficace lors des sessions de jeu intensives.

3. Puis-je m'attendre à davantage d'offres SSD à l'approche du Black Friday ?

Absolument! À l’approche du Black Friday, de nombreuses offres SSD adaptées à la console PS5 devraient faire surface. Assurez-vous de rester à l’écoute, car nous continuerons à mettre à jour cette page avec les meilleures offres SSD disponibles.

4. Existe-t-il un guide pour trouver plus d’offres PS5 Black Friday ?

Oui, pour plus d’offres Black Friday comme celles-ci, consultez notre guide complet des offres PS5 Black Friday pour 2023. Il propose une variété de réductions et d’offres sur les jeux PS5, les accessoires et plus encore.