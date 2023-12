Les meilleures et les pires huiles de cuisson : améliorer la saveur et la santé

Résumé : L'incorporation de graisses saines dans les repas est essentielle pour améliorer l'absorption des nutriments, promouvoir la santé cardiaque et rehausser la saveur des aliments. Lorsqu’il s’agit d’huiles de cuisson, il est crucial de choisir le bon type. Cet article explore les meilleures et les pires huiles de cuisson pour votre santé et fournit des conseils pour sélectionner les huiles idéales pour vos besoins et préférences.

Huile d'olive:

L'huile d'olive est une huile de cuisson saine pour le cœur qui offre de nombreux bienfaits pour la santé. Les régimes riches en huile d’olive ont été associés à des risques moindres de problèmes de santé courants, notamment les maladies cardiaques. Une étude de 2020 a révélé que la consommation de plus d’une demi-cuillère à soupe d’huile d’olive par jour entraînait une réduction de 14 % du risque de maladie cardiaque totale et de 18 % de moins de maladie coronarienne. Les huiles d'olive vierges, en particulier l'huile d'olive extra vierge (EVOO), sont de la plus haute qualité et riches en composés protecteurs. Le point de fumée de l'huile d'olive extra vierge se situe entre 350 et 410 degrés Fahrenheit.

Huile d'avocat:

L’huile d’avocat, riche en graisses monoinsaturées, est une autre option de cuisine saine pour le cœur. Il contient de la vitamine E et de puissants antioxydants qui protègent les cellules contre les dommages oxydatifs. Des preuves limitées suggèrent que l’huile d’avocat pourrait avoir des effets anti-inflammatoires et réduire les taux de cholestérol LDL, réduisant ainsi le risque de maladie cardiaque. L'huile d'avocat non raffinée ou raffinée peut être utilisée pour la cuisine, les deux ayant des points de fumée plus élevés que l'huile d'olive.

Huile de sésame:

L'huile de sésame, dérivée des graines de sésame, est une huile savoureuse adaptée à la cuisson à feu modéré. Il contient des graisses saines, des antioxydants et peut aider à réduire les facteurs de risque de maladies cardiaques, tels que le cholestérol LDL, tout en favorisant une glycémie saine. L'huile de sésame non raffinée a un point de fumée de 350 degrés Fahrenheit, tandis que l'huile de sésame raffinée a un point de fumée de 450 degrés Fahrenheit.

Dans l’ensemble, il est recommandé de donner la priorité aux graisses plus saines, comme les huiles mentionnées ci-dessus, dans votre alimentation tout en minimisant la consommation d’huiles moins saines et d’aliments à base de celles-ci. Choisir des huiles de haute qualité conditionnées dans des contenants sombres ou opaques pour les protéger de la lumière et des variations de température est essentiel.

L'incorporation de ces huiles de cuisson dans vos repas ajoute non seulement de la saveur, mais améliore également votre santé globale. En faisant des choix éclairés concernant vos huiles de cuisson, vous pourrez savourer des repas délicieux et nutritifs tout en favorisant votre bien-être.

