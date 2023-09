Précommandez le manuel du pilote Armored Core VI et économisez 25 %

Si vous êtes fan d'Armored Core VI de FromSoftware et souhaitez améliorer votre expérience de jeu, vous serez heureux de savoir que le guide de jeu officiel, intitulé Pilot's Manual, est désormais disponible en précommande sur Amazon. Créée par Future Press, la même équipe derrière les très acclamés guides stratégiques d'Elden Ring, cette édition collector cartonnée de 432 pages devrait sortir le 30 novembre de cette année.

Actuellement, le Pilot's Manual est en vente, au prix de précommande de 33.58 $, soit une réduction de 25 % par rapport à son prix habituel de 44.99 $. Ce guide est conçu pour s'adresser à la fois aux pilotes débutants et aux joueurs expérimentés, en leur fournissant des informations et des stratégies précieuses. Il couvre divers aspects du jeu, notamment l'entraînement au combat, l'assemblage, les procédures pas à pas pour chaque mission et des conseils d'experts sur la façon d'approcher les ennemis.

L'un des principaux points forts du manuel du pilote est le guide dédié de 50 pages au rang S, qui présente des cartes d'itinéraire uniques et des recommandations d'assemblage. Ce contenu bonus vise à aider les joueurs à atteindre le rang le plus élevé possible dans le jeu, maximisant ainsi leur expérience de jeu.

Dans notre examen d'Armored Core VI, nous lui avons attribué une note de 8/10, notant qu'il conserve les mécanismes de base du genre d'action mécanique mais introduit divers raffinements et mises à jour. Nous l'avons décrit comme un retour bienvenu d'une série mecha classique. Avec le Manuel du Pilote, les joueurs peuvent approfondir encore plus les subtilités du jeu et découvrir de nouvelles stratégies pour surmonter les défis.

Si vous souhaitez élargir votre collection de guides de jeu, vous pouvez également profiter de prix réduits sur les guides de stratégie The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Les éditions Standard et Collector sont actuellement disponibles à des prix réduits. Compte tenu de l’immensité du jeu, avoir un guide peut grandement améliorer votre gameplay et votre exploration.

Ne manquez pas l'opportunité de précommander le manuel du pilote Armored Core VI à un prix réduit. C'est un compagnon essentiel pour tout fan du jeu, offrant des informations précieuses, des stratégies et du contenu bonus. Améliorez vos compétences et assurez-vous de tirer le meilleur parti de votre expérience Armored Core VI.

Sources:

– IGN : Hannah Hoolihan